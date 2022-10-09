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Пайки для гражданских, разрушенные дома, поддержка матерей и жён

Вчера, 16:35
Фото: Bel.ru
Какими новостями было наполнено воскресенье в Белгородской области, читайте в этом материале.

Законно или преступно?

9 октября в редакцию обратилась белгородка с жалобой на продажу пайков для военных с этикеткой «Армия России». Женщина уверяла, что это незаконно. Как было на самом деле, читайте на «Бел.Ру».

Пять домов, гараж, заборы, двери - не полный список

8 октября, в субботу, территории Грайворонского горокруга подверглись обстрелам со стороны Украины. ВСУ ударили по Грайворону и хутору Тополи. Последний пострадал сильнее. Какие разрушения принесла украинская армия местным жителям - в нашем материале.

Поддержка каждому, ежедневно, бесплатно

В 22 муниципалитетах Белгородской области открылись центры поддержки семей военных. Ежедневно, на безвозмездной основе работники «Союза поддержки матерей и жён военнослужащих» готовы оказывать различные услуги и отвечать на вопросы. 

Адреса, номера телефонов и графики работ центров прописаны в карточках в публикации нашего информационного агентства.

 

#Татьяна Алексютина#Общество#Итоги дня#Белгородская область#Паек#Сухой паёк#Обстрелы#Центр поддержки#Союз поддержки матерей и жён военнослужащих#СВО
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