Пайки для гражданских, разрушенные дома, поддержка матерей и жён

9 октября в редакцию обратилась белгородка с жалобой на продажу пайков для военных с этикеткой «Армия России». Женщина уверяла, что это незаконно. Как было на самом деле, читайте на «Бел.Ру».
8 октября, в субботу, территории Грайворонского горокруга подверглись обстрелам со стороны Украины. ВСУ ударили по Грайворону и хутору Тополи. Последний пострадал сильнее. Какие разрушения принесла украинская армия местным жителям - в нашем материале.
В 22 муниципалитетах Белгородской области открылись центры поддержки семей военных. Ежедневно, на безвозмездной основе работники «Союза поддержки матерей и жён военнослужащих» готовы оказывать различные услуги и отвечать на вопросы.
Адреса, номера телефонов и графики работ центров прописаны в карточках в публикации нашего информационного агентства.