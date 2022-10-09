Как пострадал Грайворонский горокруг из-за обстрелов со стороны Украины

8 октября под огнём ВСУ оказался Грайворон и хутор Тополи. О последствиях сообщил Вячеслав Гладков.
Глава региона рассказал, что в столице муниципалитета пострадали четыре дома, расположенные недалеко от взрывов. Каким-то строениям придётся заменить кровлю, другим поставить новые стеклопакеты. В хуторе Тополи разрушения более серьёзные.
Здесь в общей сложности пострадали пять частных домовладений. Один дом разрушен - по нему завтра проведём экспертизу. Во втором доме взрывной волной снесло полностью гараж. В трёх других заменим окна, двери и заборы. Самое главное - жертв и пострадавших среди мирного населения нет. Все остальное восстановим.
Вячеслав Гладков, губернатор Белгородской области