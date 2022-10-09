Гладков рассказал о состоянии раненой при обстреле белгородского села девушки

Пострадавшую зовут Екатерина. Напомним, девушке всего 16 лет. Она получила осколочное ранение мягких тканей задней поверхности левого бедра при обстреле села Бирюч 8 октября.
Сегодня белгородку навестил губернатор Белгородской области.
Заехал на рынок, купил фруктов. И поехал проведал нашу Екатерину - девушку, которая вчера получила ранение при обстреле в Валуйском городском округе. Врачи оказывают всё необходимое лечение, но и она молодец, держится уверенно.
Вячеслав Гладков
Глава региона уточнил, что подростка после лечения направят в санаторий, чтобы девушка могла оздоровиться.
Напомним, село в Валуйском горокруге оказалось под огнём ВСУ вчера, 8 октября.