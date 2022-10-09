Белгородку возмутило, что армейские пайки продают в магазинах Белгорода

Белгородка прислала в редакцию "Бел.Ру" фото пайка с надписью "Армия России" и спросила: "Как на это реагировать? Что делать? Это преступление". Женщина подумала, что паёк кто-то украл у военнослужащих и пытается продать в одном из торговых центров в Белгороде. Однако это не так.