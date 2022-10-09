Белгородку возмутило, что армейские пайки продают в магазинах Белгорода

Белгородка прислала в редакцию "Бел.Ру" фото пайка с надписью "Армия России" и спросила: "Как на это реагировать? Что делать? Это преступление". Женщина подумала, что паёк кто-то украл у военнослужащих и пытается продать в одном из торговых центров в Белгороде. Однако это не так.
Просим всех, кто переживает за солдат, не волноваться - эти пайки не отобраны у них. Подобные товары в стиле милитари продаются повсеместно - от сетевых продуктовых до маркетплейсов.
Данный продукт произведён, судя по упаковке, компанией "Консервсушпрод". Открытое акционерное общество зарегистрировано, согласно системе "СПАРК", в городе Стародуб Брянской области. Среди прочих видов деятельности, "Консервсушпрод" официально занимается производством рационов питания и пайков. Получателями их продукции являются различные компании и учреждения - от военторгов до УФСИН и детсадов.