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Белгородку возмутило, что армейские пайки продают в магазинах Белгорода

Вчера, 11:38
Фото: Bel.ru
Марина Фёдорова
Женщина подумала, что плов с надписью "Армия России" украли и реализуют за деньги вместо того, чтобы раздать военнослужащим.

Белгородка прислала в редакцию "Бел.Ру" фото пайка с надписью "Армия России" и спросила: "Как на это реагировать? Что делать? Это преступление". Женщина подумала, что паёк кто-то украл у военнослужащих и пытается продать в одном из торговых центров в Белгороде. Однако это не так.

Просим всех, кто переживает за солдат, не волноваться - эти пайки не отобраны у них. Подобные товары в стиле милитари продаются повсеместно - от сетевых продуктовых до маркетплейсов.

Данный продукт произведён, судя по упаковке, компанией "Консервсушпрод". Открытое акционерное общество зарегистрировано, согласно системе "СПАРК", в городе Стародуб Брянской области. Среди прочих видов деятельности, "Консервсушпрод" официально занимается производством рационов питания и пайков. Получателями их продукции являются различные компании и учреждения - от военторгов до УФСИН и детсадов.

Фото: Марина Фёдорова
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#Татьяна Алексютина#Общество#Эксклюзив#Белгородская область#Фотофакт#Армия России#Военные#Военнослужащие РФ#Военнослужащие#Сухпаёк#Питание#ТЦ
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