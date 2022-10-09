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15-летнего подростка в Белгородской области сбил мужчина на иномарке

Вчера, 18:16
Авария произошла 8 октября. В этот же день в регионе на дорогах пострадали ещё минимум три человека.

ДТП произошло 8 октября около 20:10 в Алексеевке Белгородской области. Водитель Hyundai Solaris не уступил дорогу 15-летнему парню на нерегулируемом пешеходном переходе.

Мужчина наехал на подростка. Парень получил травмы.

Фото: ГИБДД по Белгородской области

В эту же субботу около 11:45 на трассе Шебекино-Неклюдово-Алексеевка водитель 39 лет не справился с управлением. Мужчина на Renault съехал в левый кювет, авто опрокинулось.

По данным ГИБДД, в дорожно-транспортном происшествии пострадали его пассажирки - женщины 57 и 37 лет.

Фото: ГИБДД по Белгородской области

Также в регионе в этот день пострадала женщина 33 лет. Она ехала по трассе Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки на Daewoo Gentra. Автомобилистка не справилась с управлением, съехала в кювет и, как и мужчина на Renault, опрокинулась. Она получила телесные повреждения.

Фото: ГИБДД по Белгородской области
#Татьяна Алексютина#Происшествия#Белгородская область#ДТП#Подросток#Иномарка#Видео
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