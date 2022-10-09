15-летнего подростка в Белгородской области сбил мужчина на иномарке

Также в регионе в этот день пострадала женщина 33 лет. Она ехала по трассе Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки на Daewoo Gentra. Автомобилистка не справилась с управлением, съехала в кювет и, как и мужчина на Renault, опрокинулась. Она получила телесные повреждения.