15-летнего подростка в Белгородской области сбил мужчина на иномарке

ДТП произошло 8 октября около 20:10 в Алексеевке Белгородской области. Водитель Hyundai Solaris не уступил дорогу 15-летнему парню на нерегулируемом пешеходном переходе.
Мужчина наехал на подростка. Парень получил травмы.
В эту же субботу около 11:45 на трассе Шебекино-Неклюдово-Алексеевка водитель 39 лет не справился с управлением. Мужчина на Renault съехал в левый кювет, авто опрокинулось.
По данным ГИБДД, в дорожно-транспортном происшествии пострадали его пассажирки - женщины 57 и 37 лет.
Также в регионе в этот день пострадала женщина 33 лет. Она ехала по трассе Новый Оскол-Валуйки-Ровеньки на Daewoo Gentra. Автомобилистка не справилась с управлением, съехала в кювет и, как и мужчина на Renault, опрокинулась. Она получила телесные повреждения.