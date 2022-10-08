ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области

8 октября со стороны Украины обстреляли село Тишанка Волоконовского района. По предварительным данным, пострадавших нет. Повреждения получили два легковых автомобиля работников зерновой компании.
На месте происшествия работают глава Волоконовского района Сергей Бикетов и оперативные службы, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сегодня под обстрел попало и село Бирюч в Валуйском горокруге. Пострадала 16-летняя мирная жительница. У неё осколочное ранение, пациентка остаётся под присмотром врачей. Её жизни ничего не угрожает.
Накануне ВСУ весь день обстреливали Щетиновку в Белгородском районе. Ранения получил мирный житель.