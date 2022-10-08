В Белгородской области предложили организовать курсы начальной военной подготовки

Напомним, что в Белгороде с 3 октября проводят курсы по оказанию первой медпомощи. Главврач станции скорой медицинской помощи Алексей Жиров сообщил, что они весьма востребованы среди горожан. Занятия проходят на улице Корочанской в Центре медицины катастроф.