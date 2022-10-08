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В Белгородской области предложили организовать курсы начальной военной подготовки

Вчера, 14:15
Фото: Bel.ru
Программу готовы разработать ветераны боевых действий. Курсы планируют организовать для рядовых жителей региона. С такой инициативой выступил «Союз ветеранов Белогорья», о чём он сообщил в своём телеграм-канале.

Курсы начальной военной подготовки предложили организовать в Белгородской области. С этой инициативой выступили «Союз ветеранов Белогорья» и общественная организация содействия патриотизму «Патриа».

Занятия готовы проводить для рядовых жителей региона. Программу курсов могут разработать ветераны боевых действий.

Обучение рассчитано на десять дней. Направления курсов — общевойсковая подготовка, основы тактической медицины и основы пилотирования БПЛА.

Напомним, что в Белгороде с 3 октября проводят курсы по оказанию первой медпомощи. Главврач станции скорой медицинской помощи Алексей Жиров сообщил, что они весьма востребованы среди горожан. Занятия проходят на улице Корочанской в Центре медицины катастроф.

Бесплатные курсы по основам оказания медпомощи проводят и в Старом Осколе. Горожанам рассказывают о правилах первой помощи при травмах и переломах, показывают методы проведения сердечно-лёгочной реанимации.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Союз ветеранов Белогорья#Курсы начальной военной подготовки
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