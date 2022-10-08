В Белгородской области предложили организовать курсы начальной военной подготовки

Курсы начальной военной подготовки предложили организовать в Белгородской области. С этой инициативой выступили «Союз ветеранов Белогорья» и общественная организация содействия патриотизму «Патриа».
Занятия готовы проводить для рядовых жителей региона. Программу курсов могут разработать ветераны боевых действий.
Обучение рассчитано на десять дней. Направления курсов — общевойсковая подготовка, основы тактической медицины и основы пилотирования БПЛА.
Напомним, что в Белгороде с 3 октября проводят курсы по оказанию первой медпомощи. Главврач станции скорой медицинской помощи Алексей Жиров сообщил, что они весьма востребованы среди горожан. Занятия проходят на улице Корочанской в Центре медицины катастроф.
Бесплатные курсы по основам оказания медпомощи проводят и в Старом Осколе. Горожанам рассказывают о правилах первой помощи при травмах и переломах, показывают методы проведения сердечно-лёгочной реанимации.