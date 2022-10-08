В Белгороде открылся фестиваль искусств «Этажи. Креатив&Арт»

Фестиваль искусств «Этажи. Креатив& Арт» пройдёт в областном центре 7, 8 и 9 октября. Традиционно мероприятие состоится в здании Белгородской филармонии, которое вновь преобразится в арт-пространство. В программе концерты, выставки, спектакли и образовательные площадки.
Я пока не очень понимаю, что из этого всего произойдёт. Программа не столь обширная, как в прошлые годы. Мы сделали её немного хуже, более планомерно. Сейчас нет таких мероприятий, как в прошлые годы, когда можно было куда-то и не суметь попасть, потому что одновременно происходило несколько проектов. Сейчас они идут последовательно. Всего их три, но они крупные и по-своему интересны. Поэтому я в итоге не знаю, что получится в душе у каждого человека. Но точно могу сказать, что программа носит, в том числе, и образовательный характер.
Светлана Боруха, директор Белгородской государственной филармонии
Первый день фестиваля открыл поэтический концерт #РАВИ_ПИШЕТ с симфоническим оркестром БГФ под управлением дирижёра, заслуженного деятеля искусств Удмуртской Республики Льва Накарякова. В особом сочетании авторской поэзии Тани Равиловой и музыки Дмитрия Фёдорова каждый нашёл что-то о себе и для себя.
Мы с белгородской филармонией обрели друг друга совершенно волшебным способом. Ещё весной вели переговоры. Мы очень рады и горды открывать фестиваль «Этажи». Формат работы с симфоническим оркестром нам стал очень близок и интересен. Это очень ответственно. Хочется не подвести те несколько десятков человек, которые являются невероятными профессионалами своего дела.
Татьяна Равилова
Продолжил программу пластический спектакль. Это творческая синергия джаза, классической музыки и хип-хопа. На сцене объединились команда хип-хоп центра «Четыре/Четверти», Белгородской государственной филармонии (Глеб Мацевитый (виолончель) и Яна Сапсай (рояль)), а также фанк-бэнд Incredible flames и Адик Небуhigh.
Во второй день фестиваля пройдёт интенсив искусствоведа Таты Тимофеевой «С искусством на ты». А театральная группа «Подтекст» (г. Москва) представит моноспектакль «Апология абсурда» по поэме Иосифа Бродского «Посвящается Ялте».
Завершит второй день фестиваля ламповый концерт LinettDali x sbwy.
В третий день фестиваля начнёт вечер концерт BalaLadies in Jazz. Академический русский оркестр под управлением главного дирижёра Евгения Алешникова выступит вместе с ансамблем BalaLadies. BalaLadies — уникальный проект Эльвиры Донской, который состоит исключительно из девушек, которые виртуозно играют на балалайках. Это выпускницы престижных музыкальных вузов, лауреаты международных конкурсов.
Коуч и тренер неформального образования Наталья Гаина проведёт мастер-класс «Bani-мир. Как жить в мире неопределенности & Креативность».
Искусствовед Тата Тимофеева прочитает лекцию «Русский Авангард». Она расскажет, чем так гениальны Малевич, Кандинский, Шагал, Татлин, что изобрели художники русского авангарда и многое другое.
Все три дня фестиваля можно бесплатно посетить выставку художницы Оксаны Глущенко «Разговоры по душам». Также будет работать выставка маркета талантов «Блошка».