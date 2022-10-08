В Белгороде открылся фестиваль искусств «Этажи. Креатив&Арт»

Первый день фестиваля открыл поэтический концерт #РАВИ_ПИШЕТ с симфоническим оркестром БГФ под управлением дирижёра, заслуженного деятеля искусств Удмуртской Республики Льва Накарякова. В особом сочетании авторской поэзии Тани Равиловой и музыки Дмитрия Фёдорова каждый нашёл что-то о себе и для себя.