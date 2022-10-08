Приграничные белгородские школы отметили премией «Команда Путина» в Кремле

Премию «Команда Путина» передали учителям и директорам школ в Журавлёвке и Середе. Помимо Белгородской области, награды за выполнение профессионального долга, несмотря на обстрелы, получили педагоги из ЛДНР и Харьковской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.