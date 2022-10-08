Приграничные белгородские школы отметили премией «Команда Путина» в Кремле

В День учителя в Кремле состоялось вручение премии «Команда Путина». Мероприятие организовало движение «Народный фронт».
Награду вручили и представителям Белгородской области. Её получили директор Журавлёвской школы Ольга Самойлова и исполняющая обязанности директора Середнянской школы Шебекинского горокруга Татьяна Рыжкова.
Премию передали не только руководителям школ, но и учителям, которые «с честью выполняли свой профессиональный долг, несмотря на обстрелы и боевые действия», отметили в пресс-службе правительства региона.
Награду вручили не только белгородским педагогам. В Кремле также отметили труд преподавателей из Луганской и Донецкой народных республик, Харьковской области.
Напомним, что в Белгородской области в дистанционном режиме работают школы в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском горокругах, в 15-километровой зоне от границы в Белгородском районе.