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Приграничные белгородские школы отметили премией «Команда Путина» в Кремле

Вчера, 12:01
Фото: пресс-служба правительства Белгородской области
Премию «Команда Путина» передали учителям и директорам школ в Журавлёвке и Середе. Помимо Белгородской области, награды за выполнение профессионального долга, несмотря на обстрелы, получили педагоги из ЛДНР и Харьковской области, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

В День учителя в Кремле состоялось вручение премии «Команда Путина». Мероприятие организовало движение «Народный фронт».

Награду вручили и представителям Белгородской области. Её получили директор Журавлёвской школы Ольга Самойлова и исполняющая обязанности директора Середнянской школы Шебекинского горокруга Татьяна Рыжкова.

Фото: пресс-служба правительства Белгородской области

Премию передали не только руководителям школ, но и учителям, которые «с честью выполняли свой профессиональный долг, несмотря на обстрелы и боевые действия», отметили в пресс-службе правительства региона.

Награду вручили не только белгородским педагогам. В Кремле также отметили труд преподавателей из Луганской и Донецкой народных республик, Харьковской области.

Напомним, что в Белгородской области в дистанционном режиме работают школы в Валуйском, Грайворонском и  Шебекинском горокругах, в 15-километровой зоне от границы в Белгородском районе.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Середа#Журавлёвка#Школы#Премия#Команда Путина#Кремль#Награждение
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