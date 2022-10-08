При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка

Со стороны Украины обстреляли село Бирюч в Валуйском горокруге. О происшествии 8 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Есть пострадавшие — ранена 16-летняя девушка, мирная жительница. На место происшествия выехала бригада медиков.
О последствиях на земле в результате обстрела информации пока нет. Губернатор обещал сообщить подробности позже.
Напомним, что 7 октября ВСУ весь день обстреливали Щетиновку. Жителей села эвакуировали. В результате обстрела пострадал мужчина.