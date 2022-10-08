Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка

Вчера, 08:11
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Происшествие случилось в валуйском селе Бирюч. О последствиях на земле данные уточняются. На место выехала бригада медиков, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
Сюжет
Обстрел

Со стороны Украины обстреляли село Бирюч в Валуйском горокруге. О происшествии 8 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Есть пострадавшие — ранена 16-летняя девушка, мирная жительница. На место происшествия выехала бригада медиков.

О последствиях на земле в результате обстрела информации пока нет. Губернатор обещал сообщить подробности позже.

Напомним, что 7 октября ВСУ весь день обстреливали Щетиновку. Жителей села эвакуировали. В результате обстрела пострадал мужчина.

Читайте также:
В Белгородской области после непрекращающихся обстрелов эвакуировали жителей селаПри обстреле Щетиновки в Белгородском районе ранило одного человекаГладков рассказал об обстреле в Валуйском горокруге
#Инна Рогова#Происшествия#Обстрел#Валуйский горокруг#Бирюч#Вячеслав Гладков#Раненый#Медики#Подросток
Подпишитесь
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18