Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины

Напомним, что 8 октября под обстрел со стороны Украины также попали сёла Бирюч в Валуйском горокруге и Тишанка в Волоконовском районе. В первом случае пострадала 16-летняя девушка. Она остаётся в больнице, её жизни ничего не угрожает. При обстреле в Волоконовском районе повреждения получили два легковых автомобиля работников зерновой компании.