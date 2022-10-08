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Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины

Вчера, 13:41
Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова
Повреждения получила линия электропередачи. Жителей домов в зоне происшествия попросили уехать и вернуться, когда устранят последствия обстрела, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
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Обстрел

8 октября ВСУ открыли огонь по окраине Шебекино в Белгородской области. О происшествии рассказал губернатор Вячеслав Гладков. По его словам, он услышал разрывы, когда возвращался из Валуек.

Жителей домов в зоне происшествия попросили на время уехать. Вернуться они смогут, когда последствия обстрела устранят.

Фото: телеграм-канал Вячеслава Гладкова

Известно, что повреждения получила линия электропередачи. На месте происшествия уже работают городская администрация, МЧС, полиция и другие оперативные службы.

Кадры завершения обстрела можно посмотреть здесь

Напомним, что 8 октября под обстрел со стороны Украины также попали сёла Бирюч в Валуйском горокруге и Тишанка в Волоконовском районе. В первом случае пострадала 16-летняя девушка. Она остаётся в больнице, её жизни ничего не угрожает. При обстреле в Волоконовском районе повреждения получили два легковых автомобиля работников зерновой компании.

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#Происшествия#Обстрел#Белгородская область#Шебекино#Вячеслав Гладков#Лэп#Повреждения#Разрывы#Инна Рогова
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