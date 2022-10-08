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Обстрелы в Белгородской области: что известно на вечер 8 октября

Вчера, 16:30
Фото: Bel.ru
За сутки в регионе под обстрел со стороны Украины попали как минимум четыре муниципалитета. Происшествия случились в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском горокругах, а также в Волоконовском районе. Известно об одной пострадавшей мирной жительнице.
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Обстрел

Валуйский горокруг

Утром 8 октября стало известно об обстреле села Бирюч в Валуйском горокруге. О повреждениях на земле не сообщалось.

Пострадала 16-летняя девушка, её госпитализировали. У подростка осколочное ранение мягких тканей задней поверхности левого бедра. Её жизни ничего не угрожает.

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Волоконовский район

Около полудня губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Тишанки в Волоконовском районе. По информации главы региона, пострадавших не было. Осколками задело две легковушки сотрудников зерновой компании.

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Шебекино

Под огонь со стороны Украины сегодня попал и город Шебекино. Удары пришлись на окраину. Обошлось без пострадавших.

Повреждения получила только линия электропередачи. Других разрушений не зафиксировали. В целях безопасности жителей окраины города на время попросили покинуть дома. Вернуться им можно будет, когда устранят последствия обстрела.

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Грайворонский горокруг

От обстрела пострадали столица муниципалитета, а также сёла и хутор Тополи. По предварительным данным, пострадавших нет.

Удар пришёлся центр города, в том числе на закрытый старый детсад. В хуторе Тополи повреждены два жилых дома.

Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
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