Обстрелы в Белгородской области: что известно на вечер 8 октября

За сутки в регионе под обстрел со стороны Украины попали как минимум четыре муниципалитета. Происшествия случились в Валуйском, Грайворонском и Шебекинском горокругах, а также в Волоконовском районе. Известно об одной пострадавшей мирной жительнице.

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