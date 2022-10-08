Обстрелы в Белгородской области: что известно на вечер 8 октября

Утром 8 октября стало известно об обстреле села Бирюч в Валуйском горокруге. О повреждениях на земле не сообщалось.
Пострадала 16-летняя девушка, её госпитализировали. У подростка осколочное ранение мягких тканей задней поверхности левого бедра. Её жизни ничего не угрожает.
Около полудня губернатор Вячеслав Гладков сообщил об обстреле Тишанки в Волоконовском районе. По информации главы региона, пострадавших не было. Осколками задело две легковушки сотрудников зерновой компании.
Под огонь со стороны Украины сегодня попал и город Шебекино. Удары пришлись на окраину. Обошлось без пострадавших.
Повреждения получила только линия электропередачи. Других разрушений не зафиксировали. В целях безопасности жителей окраины города на время попросили покинуть дома. Вернуться им можно будет, когда устранят последствия обстрела.
От обстрела пострадали столица муниципалитета, а также сёла и хутор Тополи. По предварительным данным, пострадавших нет.
Удар пришёлся центр города, в том числе на закрытый старый детсад. В хуторе Тополи повреждены два жилых дома.