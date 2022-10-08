Мобилизованные белгородцы продолжают жениться в ускоренном порядке

Белгородцам, которых призвали на службу в рамках частичной мобилизации, ранее позволили регистрировать браки в ускоренном порядке. Такой возможностью уже воспользовались 55 жителей региона.
Церемонии бракосочетаний походят в Белгородской, Воронежской и Курской областях. Молодожёнов поздравляют в том числе первые лица регионов, им передают подарки.
Белгородцы после объявления частичной мобилизации стали чаще регистрировать браки в ЗАГСах. Тенденцию заметили власти и сделали доступной возможность быстро официально оформить отношения.