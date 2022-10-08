Минобороны: нет необходимости отменять новогодние мероприятия в регионах

Замминистра обороны — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин прокомментировал инициативу некоторых регионов по отмене новогодних праздничных мероприятий. Представитель ведомства заявил, что в этом сейчас никакой необходимости нет.
Власти регионов объясняют инициативу тем, что сэкономленные с проведения праздников деньги направят на поддержку военнослужащих. Горемыкин в свою очередь ответил, что у ВС РФ есть всё необходимое для обеспечения подразделений и каждого бойца.
Поэтому инициативы в отдельных регионах по отмене новогодних праздничных мероприятий для детей под предлогом поддержки Вооружённых сил считаю преждевременными и ненужными.
Виктор Горемыкин
Вместе с тем генерал-полковник заявил, что Минобороны признательно россиянам за активную поддержку военнослужащих.
Ранее СМИ сообщали, что праздничные новогодние мероприятия планировали отменить в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.
В Белгороде в свою очередь решили отказаться от дорогостоящего катка на Соборной площади. Закупать новые украшения для города в этом году тоже не будут. Праздник в Белгороде может пройти и без главной новогодней ёлки.