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Минобороны: нет необходимости отменять новогодние мероприятия в регионах

Вчера, 10:37
Фото: администрация Белгорода
Представитель ведомства — генерал-полковник Виктор Горемыкин заявил, что военнослужащие признательны за активную поддержку со стороны россиян, однако отменять праздники не стоит. Эти инициативы он назвал «преждевременными и ненужными», сообщили в пресс-службе Минобороны РФ.

Замминистра обороны — начальник Главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин прокомментировал инициативу некоторых регионов по отмене новогодних праздничных мероприятий. Представитель ведомства заявил, что в этом сейчас никакой необходимости нет.

Власти регионов объясняют инициативу тем, что сэкономленные с проведения праздников деньги направят на поддержку военнослужащих. Горемыкин в свою очередь ответил, что у ВС РФ есть всё необходимое для обеспечения подразделений и каждого бойца.

Поэтому инициативы в отдельных регионах по отмене новогодних праздничных мероприятий для детей под предлогом поддержки Вооружённых сил считаю преждевременными и ненужными.
Виктор Горемыкин

Вместе с тем генерал-полковник заявил, что Минобороны признательно россиянам за активную поддержку военнослужащих.

Ранее СМИ сообщали, что праздничные новогодние мероприятия планировали отменить в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде.

В Белгороде в свою очередь решили отказаться от дорогостоящего катка на Соборной площади. Закупать новые украшения для города в этом году тоже не будут. Праздник в Белгороде может пройти и без главной новогодней ёлки.

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#Инна Рогова#Общество#Белгородская область#Минобороны#Праздники
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