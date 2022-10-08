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Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных

Вчера, 05:47
Фото: Bel.ru
Проблемы возникают в идентификации родственников, которых в своих заявлениях указали военнослужащие. Например, когда написали девичью фамилию женщины, из-за чего её не могут найти сразу. Данные проверяются, чтобы деньги дошли без нарушений, отметил белгородский губернатор.

При перечислении выплат семьям мобилизованных военнослужащих в Белгородской области иногда возникают сложности. Связаны они с идентификацией тех, кого указали в своих заявлениях сами бойцы.

Перечисление денег на женщину, ФИО, адрес. Начинаем разбираться — женщину не можем найти. Полдня ищем. Оказалось, что указана была фамилия девичья.   
Вячеслав Гладков

По словам губернатора, необходимо проверить данные каждого человека, которому поступит выплата, чтобы не было нарушений, а на это требуется время. Деньги — 50 млн — есть, они зарезервированы, отметил Гладков. «Перечислим, как только увидим, что этот адресат готов получить деньги и эти деньги дойдут без каких-либо банковских нарушений», — добавил глава региона.

Тем временем единовременную выплату в 100 тыс. рублей на сегодня уже получили 1,3 тыс. семей.

Гладков также сообщил, что 8 октября вновь посетит воинские части, чтобы проверить, как на новых местах обосновались мобилизованные белгородцы.

Напомним, что по 50 тыс. рублей семьи получат и при рождении ребёнка, предлагалось также ввести выплаты на питание детей. Кроме того, в регионе рассматривают возможность помощи семьям мобилизованных белгородцев в оплате коммунальных услуг. 

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#Инна Рогова#Общество#Частичная мобилизация#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Выплаты#Мобилизованные
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