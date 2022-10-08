Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных

По словам губернатора, необходимо проверить данные каждого человека, которому поступит выплата, чтобы не было нарушений, а на это требуется время. Деньги — 50 млн — есть, они зарезервированы, отметил Гладков. «Перечислим, как только увидим, что этот адресат готов получить деньги и эти деньги дойдут без каких-либо банковских нарушений», — добавил глава региона.