Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных

При перечислении выплат семьям мобилизованных военнослужащих в Белгородской области иногда возникают сложности. Связаны они с идентификацией тех, кого указали в своих заявлениях сами бойцы.
Перечисление денег на женщину, ФИО, адрес. Начинаем разбираться — женщину не можем найти. Полдня ищем. Оказалось, что указана была фамилия девичья.
Вячеслав Гладков
По словам губернатора, необходимо проверить данные каждого человека, которому поступит выплата, чтобы не было нарушений, а на это требуется время. Деньги — 50 млн — есть, они зарезервированы, отметил Гладков. «Перечислим, как только увидим, что этот адресат готов получить деньги и эти деньги дойдут без каких-либо банковских нарушений», — добавил глава региона.
Тем временем единовременную выплату в 100 тыс. рублей на сегодня уже получили 1,3 тыс. семей.
Гладков также сообщил, что 8 октября вновь посетит воинские части, чтобы проверить, как на новых местах обосновались мобилизованные белгородцы.
Напомним, что по 50 тыс. рублей семьи получат и при рождении ребёнка, предлагалось также ввести выплаты на питание детей. Кроме того, в регионе рассматривают возможность помощи семьям мобилизованных белгородцев в оплате коммунальных услуг.