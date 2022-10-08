Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ

За сутки это четвёртый обстрел со стороны Украины населённых пунктов Белгородской области. В валуйском селе Бирюч пострадала 16-летняя девушка, её госпитализировали. Позже стало известно об обстреле Тишанки в Волоконовском районе — повреждения получили два легковых автомобиля работников зерновой компании. Под огонь попала и окраина Шебекино. Пострадавших среди мирных жителей не было, задело только ЛЭП.