Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ

В Белгородской области со стороны Украины 8 октября обстреляли Грайворонский горокруг. Основной удар на себя приняли столица муниципалитета и хутор Тополи. Пострадавших среди мирных жителей нет.
Есть разрушения в центре Грайворона. В том числе задело старый детский сад, он был закрыт. Территорию оцепили.
В хуторе Тополи повреждения получили два жилых дома. В одном из них выбило окна, в другом разрушены несущая стена и кровля.
На местах происшествий работают главы горокруга и поселений, а также оперативные службы.
Видео с места обстрела можно посмотреть в телеграм-канале «Бел.Ру».
За сутки это четвёртый обстрел со стороны Украины населённых пунктов Белгородской области. В валуйском селе Бирюч пострадала 16-летняя девушка, её госпитализировали. Позже стало известно об обстреле Тишанки в Волоконовском районе — повреждения получили два легковых автомобиля работников зерновой компании. Под огонь попала и окраина Шебекино. Пострадавших среди мирных жителей не было, задело только ЛЭП.