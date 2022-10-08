Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей

Александр Щеглов подтвердил белгородскому СМИ, что находится за рубежом. В заграничных поездках предприниматель и депутат горсовета проводит последние несколько месяцев.
Причину Щеглов объяснил так: «Ситуация с проблемами поставок в страну электроники не оставила мне выбора. Налаживаем параллельный импорт». Судя по его странице в соцсети, депутат уже успел побывать в ОАЭ и Греции.
Александр Щеглов — депутат горсовета Белгорода по одномандатному избирательному округу № 21. Известно, что в конце сентября он заявил о своём желании прекратить полномочия председателя постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике. Вместе с тем сообщалось, что Щеглов готов продолжить работать в составе комиссии.
Напомним, что по итогам 2021 года Александр Щеглов стал четвёртым в топ-10 депутатов горсовета Белгорода по доходам. Он заработал 29,1 млн рублей.