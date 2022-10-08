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Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей

Вчера, 12:58
Фото: страница Александра Щеглова во «ВКонтакте»
Предприниматель и депутат Александр Щеглов прокомментировал «Фонарю», что он налаживает параллельный импорт. Ранее он заявил о желании прекратить полномочия председателя постоянной комиссии горсовета по бюджету, финансам и налоговой политике.

Александр Щеглов подтвердил белгородскому СМИ, что находится за рубежом. В заграничных поездках предприниматель и депутат горсовета проводит последние несколько месяцев.

Причину Щеглов объяснил так: «Ситуация с проблемами поставок в страну электроники не оставила мне выбора. Налаживаем параллельный импорт». Судя по его странице в соцсети, депутат уже успел побывать в ОАЭ и Греции.

Александр Щеглов — депутат горсовета Белгорода по одномандатному избирательному округу № 21. Известно, что в конце сентября он заявил о своём желании прекратить полномочия председателя постоянной комиссии по бюджету, финансам и налоговой политике. Вместе с тем сообщалось, что Щеглов готов продолжить работать в составе комиссии.

Напомним, что по итогам 2021 года Александр Щеглов стал четвёртым в топ-10 депутатов горсовета Белгорода по доходам. Он заработал 29,1 млн рублей.

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#Инна Рогова#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Александр Щеглов#Заграница#Депутат#Горсовет#Параллельный импорт
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