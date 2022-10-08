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Алексей Логвиненко: В Ростове-на-Дону учителя получили ключи от служебных квартир

Вчера, 16:32
Ростовским учителям и воспитателям были переданы ключи от 22 квартир, расположенных в новом районе донской столицы – «Суворовский».

Как сообщает RostovGazeta, на выполнение работ по капитальному ремонту многоквартирного жилого дома по улице Уланской, 11, в котором теперь будут жить учителя, были выделены средства из местного бюджета в размере 164 млн рублей.

По словам главы городской администрации Ростова-на-Дону Алексея Логвиненко, все квартиры отремонтированы и в каждой созданы необходимые условия для комфортного проживания

Алексей Логвиненко отметил, что передача жилья для сотрудников сферы образования в донской столице давно стало доброй традицией. Тем более сам дом расположен вблизи образовательных учреждений, в которых трудятся педагоги.

Ключи от квартир были переданы не только педагогам, которые трудятся в образовании уже много лет, но и учителям, начавшим свой трудовой путь совсем недавно.

Для городских властей Ростова-на-Дону развитие одного из самых молодых районов города стоит на особом контроле. Они постоянно выделяют средства на усовершенствование инфраструктуры и возведение новых социальных объектов.

После того, как ключи от квартир были переданы, глава городской администрации обратился к учителям.

— Дорогие педагоги! Пусть в работе вам сопутствует успех, а дом будет полной чашей, — резюмировал Алексей Логвиненко.

#Общество
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