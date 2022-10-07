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Второй центр поддержки жён и матерей военнослужащих открылся в Белгороде

7 октября 13:38
Фото: правительство Белгородской области
Работает он на проспекте Богдана Хмельницкого. Сегодня такие центры открылись практически во всех районах области, сообщили в пресс-службе регионального правительства. Специалисты готовы оказать женщинам психологическую, консультационную и юридическую помощь.

В Белгороде открылся второй центр поддержки жён и матерей военнослужащих. Его можно найти на проспекте Богдана Хмельницкого, 38.

Второй центр понадобился в связи с тем, что только за последнюю неделю Союзу поддержки жён и матерей военнослужащих поступило более 400 обращений. Специалисты готовы работать не только с жительницами Белгорода, но и с женщинами из Белгородского района.

Фото: правительство Белгородской области

Белгородки могут обратиться за психологической, юридической, консультационной помощью. Центры открыты каждый день с 9:00 до 18:00. Обратиться можно и по телефонам 23-29-72 и 50-09-03.

Как отметили в региональном правительстве, сегодня такие центры должны были открыться практически во всех районах Белгородской области.

Первый центр поддержки матерей и жён военнослужащих в Белгороде заработал в конце сентября. Находится он на улице Щорса, 15.

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#Город#Новости Белгорода#Белгород#Центр поддержки жён и матерей военнослужащих#Открытие#Инна Рогова
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