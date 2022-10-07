Второй центр поддержки жён и матерей военнослужащих открылся в Белгороде

В Белгороде открылся второй центр поддержки жён и матерей военнослужащих. Его можно найти на проспекте Богдана Хмельницкого, 38.
Второй центр понадобился в связи с тем, что только за последнюю неделю Союзу поддержки жён и матерей военнослужащих поступило более 400 обращений. Специалисты готовы работать не только с жительницами Белгорода, но и с женщинами из Белгородского района.
Белгородки могут обратиться за психологической, юридической, консультационной помощью. Центры открыты каждый день с 9:00 до 18:00. Обратиться можно и по телефонам 23-29-72 и 50-09-03.
Как отметили в региональном правительстве, сегодня такие центры должны были открыться практически во всех районах Белгородской области.
Первый центр поддержки матерей и жён военнослужащих в Белгороде заработал в конце сентября. Находится он на улице Щорса, 15.