ВСК рассчитала в какую сумму обойдется включение Aurus Komendant в автопарк каршеринг

Стартовая цена для Aurus Komendant составляет 33,7 млн рублей. По оценкам специалистов Страхового Дома ВСК, стоимость ОСАГО для Aurus Komendant, принадлежащего московскому оператору каршеринга, будет варьироваться от 14 934 до 127 260 рублей — в зависимости от уровня аварийности автопарка конкретной компании. Так, в некоторых сервисах поминутной аренды возможна авторизация пользователей с минимальным стажем и любого возраста, в других — действуют опреденные ограничения, а наличие опыта у водителя считается ключевым фактором, снижающим риски аварийности.