ВСК: Чаще всего виновниками ДТП в России становятся владельцы Lada Granta

В 80% случаев виновниками ДТП в 2022 году становились мужчины. Более 27% аварий было совершено водителями в возрасте 30-40 лет, 25% — водителями в возрасте 40-50 лет. Также в антирейтинг наиболее аварийных автомобилистов вошли россияне старше 60 лет — на их долю пришлось 18% происшествий.