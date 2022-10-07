ВОЗ: В рекомендации включен российский рекомбинантный тест

Антигены микобактерий туберкулеза используют специфические антигены комплекса Mycobacterium tuberculosis. Благодаря этому возможно раннее выявление заболевания по сравнению с туберкулиновой пробой, которую применяют на протяжении 50 лет.
В рекомендациях ВОЗ говорится о трех тест-системах. Сюда же входит препарат российской компании “ГЕНЕРИУМ”.
Как считают международные эксперты, использование новой группы тестов сочетает в себе простоту проведения тестов и высокие диагностические качества лабораторных IGRA-тестов.
Кроме того, в основе рекомендаций лежит анализ 100 опубликованных результатов научных исследований данного теста. Эта технология имеет высокую чувствительность, что исключает ложноположительные реакции.
Приказом Министерства здравоохранения РФ в 2009 году было утверждено использование теста в России. Отмечается, что на сегодня уже проведено более 60 миллионов проб.
В минувшем году Россия покинула список ВОЗ государств с высоким бременем туберкулеза, где она находилась 20 лет. Все это стало возможным благодаря активному применению новейших технологий.
Тереза Касаева, директор Глобальной программы ВОЗ по борьбе с туберкулезом, отметила, что благодаря участию производителей, возможности диагностики людей с таким заболеванием расширяются. Каждый нуждающийся сейчас может получить точный и быстрый диагноз туберкулезной инфекции. Это имеет большое значение в окончательной ликвидации болезни.
Впервые отечественный тест вошел в консолидированные методологические рекомендации ВОЗ. Они являются главным предписанием для мирового врачебного сообщества, рассказала д.м.н., главный внештатный специалист-фтизиатр Минздрава РФ Ирина Васильева.
Как сообщает д.м.н., чл.-корр. РАН, вице-президент по внедрению новых медицинских технологий АО «ГЕНЕРИУМ» Дмитрий Кудлай, при создании теста применялись биотехнологии. Они позволили ученым России разработать единую белковую молекулу на основе рекомбинантных белков ESAT-6 и CFP-10, являющихся антигенами M. tuberculosis.
Он также сказал, что в области диагностики туберкулеза реализация ESAT-6/CFP-10-платформы помогла компенсировать большое количество недостатков туберкулиновой пробы. Сейчас современные медицинские биотехнологии и их развитие считаются ключевыми в решении многих глобальных проблем в области здравоохранения.