Волонтеры присоединились к субботникам РЭО в честь юбилея Путина

Как отметил глава РЭО Денис Буцаев, в России за три года была создана и продолжает развиваться целая новая отрасль. По его словам, она получает государственную поддержку, в то время как за рубежом зеленая повестка перестала быть актуальной с приходом перемен, передает rostovgazeta.ru.