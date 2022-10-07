Военнослужащий из Белгородской области погиб под Балаклеей, закрывая собой командира

6 марта под Балаклеей в ходе специальной военной операции погиб военнослужащий из Белгородской области Максим Олейник. Он закрывал собой командира. По указу президента белгородца наградили орденом Мужества посмертно.
Максим Олейник родился в 1993 году в Харьковском Ровеньского района. После окончания учёбы в местной школе поступил в аграрный университет имени Горина. Затем, уже получив высшее образование, ушёл служить. Как сообщила Татьяна Киричкова, в армии он прошёл путь от рядового до заместителя командира взвода войсковой разведки.
На здании школы, в которой учился Максим Олейник, появилась табличка в память о погибшем земляке.
Напомним, что в сентябре память погибших военнослужащих почтили в Корочанском районе. На фасадах школ открыли мемориальные таблички, в зданиях установили «парты памяти», а на территориях высадили саженцы плакучей ивы.