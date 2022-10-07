Военнослужащий из Белгородской области погиб под Балаклеей, закрывая собой командира

Максим Олейник родился в 1993 году в Харьковском Ровеньского района. После окончания учёбы в местной школе поступил в аграрный университет имени Горина. Затем, уже получив высшее образование, ушёл служить. Как сообщила Татьяна Киричкова, в армии он прошёл путь от рядового до заместителя командира взвода войсковой разведки.