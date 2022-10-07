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Военнослужащий из Белгородской области погиб под Балаклеей, закрывая собой командира

7 октября 12:20
Фото: страница Татьяны Киричковой в соцсети
Максима Олейника наградили орденом Мужества посмертно. В память о погибшем земляке на здании Харьковской СОШ появилась мемориальная доска, сообщила глава администрации Ровеньского района Татьяна Киричкова.

6 марта под Балаклеей в ходе специальной военной операции погиб военнослужащий из Белгородской области Максим Олейник. Он закрывал собой командира. По указу президента белгородца наградили орденом Мужества посмертно.

Максим Олейник родился в 1993 году в Харьковском Ровеньского района. После окончания учёбы в местной школе поступил в аграрный университет имени Горина. Затем, уже получив высшее образование, ушёл служить. Как сообщила Татьяна Киричкова, в армии он прошёл путь от рядового до заместителя командира взвода войсковой разведки.

Фото: страница Татьяны Киричковой в соцсети

На здании школы, в которой учился Максим Олейник, появилась табличка в память о погибшем земляке.

Напомним, что в сентябре память погибших военнослужащих почтили в Корочанском районе. На фасадах школ открыли мемориальные таблички, в зданиях установили «парты памяти», а на территориях высадили саженцы плакучей ивы.

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#Инна Рогова#Общество#Операция на Украине#Ровеньский район#Балаклея#Татьяна Киричкова#Погибший#Орден мужества#Мемориальная доска
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