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Военнослужащим из Белгородской области доставили дополнительное обмундирование

7 октября 11:26
Фото: страница Вячеслава Гладкова в соцсети

Гладков встретился с мобилизованными белгородцами в ещё одной части

Вещи уже раздают, сообщил Вячеслав Гладков. Губернатор 7 октября встретился с военнослужащими, призванными в рамках частичной мобилизации из региона. Вновь рассказал Гладков и о выплатах, которые положены семьям мобилизованных.

Призванным в рамках частичной мобилизации белгородцам, которые сейчас находятся в соседнем регионе, привезли дополнительное обмундирование. Бойцам уже начали раздавать вещи.

Помогает в этом не только Белгородская область, но и власти соседнего региона, отметил Вячеслав Гладков.

Не делим никого на своих и чужих. Чужих здесь точно нет. Задача общая, государственная, поэтому будем стараться оказывать помощь вместе.
Вячеслав Гладков

Губернатор 7 октября встретился с мобилизованными белгородцами, командирами части. С последними Вячеслав Гладков пообещал держать связь и в дальнейшем.

Глава региона проверил, где разместили белгородцев, чем их кормят. В целом, по словам Гладкова, в воинской части проблем в обмундировании он не обнаружил.

Гладков также напомнил, что уже «сегодня-завтра» единовременные выплаты получат семьи мобилизованных белгородцев. На это из резервного фонда регионального бюджета выделили 350 млн рублей.

Кроме того, губернатор сообщил об обстреле Щетиновки в Белгородском районе и Дальнего в Валуйском горокруге.

Белгородцы точно понимают причины происходящего, за что воюют, что мы защищаем и что стоит на кону. Я вижу решимость и ответственность в глазах каждого из них. А то, что зависит от нас, мы, конечно, постараемся их не подвести. Гордимся нашими парнями!
Вячеслав Гладков
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#Инна Рогова#Общество#Частичная мобилизация#Губернатор#Белгородская область#Вячеслав Гладков#Воинская часть#Встреча#Обмундирование
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