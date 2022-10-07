Военнослужащим из Белгородской области доставили дополнительное обмундирование

Призванным в рамках частичной мобилизации белгородцам, которые сейчас находятся в соседнем регионе, привезли дополнительное обмундирование. Бойцам уже начали раздавать вещи.
Помогает в этом не только Белгородская область, но и власти соседнего региона, отметил Вячеслав Гладков.
Не делим никого на своих и чужих. Чужих здесь точно нет. Задача общая, государственная, поэтому будем стараться оказывать помощь вместе.
Вячеслав Гладков
Губернатор 7 октября встретился с мобилизованными белгородцами, командирами части. С последними Вячеслав Гладков пообещал держать связь и в дальнейшем.
Глава региона проверил, где разместили белгородцев, чем их кормят. В целом, по словам Гладкова, в воинской части проблем в обмундировании он не обнаружил.
Гладков также напомнил, что уже «сегодня-завтра» единовременные выплаты получат семьи мобилизованных белгородцев. На это из резервного фонда регионального бюджета выделили 350 млн рублей.
Кроме того, губернатор сообщил об обстреле Щетиновки в Белгородском районе и Дальнего в Валуйском горокруге.
Белгородцы точно понимают причины происходящего, за что воюют, что мы защищаем и что стоит на кону. Я вижу решимость и ответственность в глазах каждого из них. А то, что зависит от нас, мы, конечно, постараемся их не подвести. Гордимся нашими парнями!
Вячеслав Гладков