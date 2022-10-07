В укрытии в обстрелянном посёлке от сердечного приступа скончался 72-летний курянин

6 октября ВСУ обстреляли приграничный курский посёлок Тёткино. Без жертв не обошлось — скончался 72-летний пенсионер, он находился в укрытии. По предварительной версии, причиной смерти стал сердечный приступ.
Всего в посёлке зафиксировали не менее 10 прилётов, в основном они пришлись на две улицы. По словам Старовойта, серьёзно пострадали дома, повреждён газопровод. С масштабами происшествия на месте разбирались спецслужбы.
Отметим, что курский посёлок Тёткино с начала спецоперации не раз попадал под обстрел со стороны Украины.