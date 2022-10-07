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В укрытии в обстрелянном посёлке от сердечного приступа скончался 72-летний курянин

7 октября, 09:20
Произошло это 6 октября во время обстрела Тёткино со стороны Украины. Серьёзно пострадали несколько домов, повреждён газопровод, сообщил губернатор соседнего региона Роман Старовойт.

6 октября ВСУ обстреляли приграничный курский посёлок Тёткино. Без жертв не обошлось — скончался 72-летний пенсионер, он находился в укрытии. По предварительной версии, причиной смерти стал сердечный приступ.

Всего в посёлке зафиксировали не менее 10 прилётов, в основном они пришлись на две улицы. По словам Старовойта, серьёзно пострадали дома, повреждён газопровод. С масштабами происшествия на месте разбирались спецслужбы.

Отметим, что курский посёлок Тёткино с начала спецоперации не раз попадал под обстрел со стороны Украины.

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#Инна Рогова#Происшествия#Операция на Украине#Черноземье#Курская область#Роман Старовойт#Обстрел#Укрытие#Сердечный приступ#Пенсионер#ВСУ
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