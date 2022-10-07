В ДТП в Старом Осколе погиб водитель. Его восьмилетняя пассажирка пострадала

Авария произошла 6 октября днём. Водитель иномарки не выдержал дистанцию и врезался в «Ладу». Машины столкнулись. После этого «Лада» выехала на встречку, где в неё врезался ВАЗ. Водитель «Лады» скончался, его восьмилетняя пассажирка получила травмы. Пострадали также водитель ВАЗа и 60-летняя пассажирка иномарки.