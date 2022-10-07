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В ДТП в Старом Осколе погиб водитель. Его восьмилетняя пассажирка пострадала

7 октября 08:58
Фото: 1MI
Всего в столкновении пострадали трое человек. Данные об аварии опубликовало региональное УМВД.

В Старом Осколе произошло смертельное ДТП, в котором пострадали трое человек. Ещё один погиб.

Авария произошла 6 октября днём. Водитель иномарки не выдержал дистанцию и врезался в «Ладу». Машины столкнулись. После этого «Лада» выехала на встречку, где в неё врезался ВАЗ. Водитель «Лады» скончался, его восьмилетняя пассажирка получила травмы. Пострадали также водитель ВАЗа и 60-летняя пассажирка иномарки.

В этот же день в городе водитель ВАЗа наехал на женщину, которая переходила дорогу на нерегулируемом переходе. Она получила травму. Аналогичное ДТП произошло ранним утром на федеральной трассе М2 «Крым» в Старом Осколе. Водитель наехал на 25-летнего пешехода. Парень погиб.

6 октября в Губкине зарегистрировали ещё одно ДТП. Водитель иномарки вовремя не занял полосу на дороге. Это привело к столкновению с мотоциклом. В дорожно-транспортном происшествии пострадал мотоциклист.

В Алексеевском горокруге на трассе Валуйки — Алексеевка — Красное водитель КамАЗа с полуприцепом нарушил ПДД и съехал в кювет. Грузовик опрокинулся. Мужчина попал в больницу.

 

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#Происшествия#Новости Старого Оскола#Старый Оскол#Авария#Смертельное ДТП#Наталья Корявых
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