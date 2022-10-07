В Белгородскую область придут тёплые выходные

В регионе ожидаются тёплые выходные. 8 октября ночью и утром местами туман. Преимущественно без осадков. Ночью температура опустится до 1-6 ˚С, днём потеплеет до 13-18 ˚С.
Небольшая облачность будет в Белгороде. Ночью 4 ˚С. Днём воздух прогреется до 16 ˚С. Чуть теплее погода будет в воскресенье, 9 октября. Ночью синоптики обещают до 5 ˚С, в светлое время суток – 17 ˚С.
С понедельника, 10 октября, в областном центре похолодает. Ночью до 8 ˚С, однако днём всего 11 ˚С. При этом погода будет дождливой.