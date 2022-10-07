В Белгородскую область придут тёплые выходные

Небольшая облачность будет в Белгороде. Ночью 4 ˚С. Днём воздух прогреется до 16 ˚С. Чуть теплее погода будет в воскресенье, 9 октября. Ночью синоптики обещают до 5 ˚С, в светлое время суток – 17 ˚С.