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В Белгородскую область придут тёплые выходные

7 октября, 17:05
8 октября ночью и утром местами будет туман. В ночное время 1-6 ˚С. Днём воздух прогреется до 13-18 ˚С, сообщили в региональном ГУ МЧС.
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Погода

В регионе ожидаются тёплые выходные. 8 октября ночью и утром местами туман. Преимущественно без осадков. Ночью температура опустится до 1-6 ˚С, днём потеплеет до 13-18 ˚С.

Небольшая облачность будет в Белгороде. Ночью 4 ˚С. Днём воздух прогреется до 16 ˚С. Чуть теплее погода будет в воскресенье, 9 октября. Ночью синоптики обещают до 5 ˚С, в светлое время суток – 17 ˚С.

С понедельника, 10 октября, в областном центре похолодает. Ночью до 8 ˚С, однако днём всего 11 ˚С. При этом погода будет дождливой. 

 

#Общество#Погода#Прогноз погоды#Наталья Корявых
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