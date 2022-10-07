В Белгородской области после непрекращающихся обстрелов эвакуировали жителей села

Posted 7 октября 2022, 20:22
Published 7 октября 2022, 20:22
Modified 10 октября 2022, 09:39
Updated 10 октября 2022, 09:39
Населённый пункт, находящийся недалеко от границы с Украиной, пришлось эвакуировать после очередных обстрелов ВСУ, сообщил Вячеслав Гладков. Один человек получил ранения, ему оказали медицинскую помощь. Остальным жителям села пришлось покинуть свои дома: кто-то уехал к родственникам, кого-то перевезли в пункты временного размещения.
Обо всех последствиях пятничного обстрела власти пообещали рассказать после подомового обхода села.