В белгородском ООО «Мостдорстрой» сменился директор

Именно «Мостдорстрой» занимается капремонтом моста через Северский Донец на улице Волчанской. Сумма контракта составила почти 110 млн рублей. Ещё одним крупным заказом стало строительство мостового перехода через реку Тихая Сосна в Алексеевском горокруге на сумму в 105,5 млн рублей.