В белгородском ООО «Мостдорстрой» сменился директор

В ООО «Мостдорстрой» сменился директор. Полномочия руководителя сложил Николай Ряпухин. Его место занял Александр Ряпухин, который работает директором с 6 октября.
Николай Ряпухин руководил организацией с декабря 2016 года. ООО «Мостдорстрой» зарегистрировано в Белгороде в 2006 году. Чистая прибыль компании в 2021 году составила почти 20,8 млн рублей.
Именно «Мостдорстрой» занимается капремонтом моста через Северский Донец на улице Волчанской. Сумма контракта составила почти 110 млн рублей. Ещё одним крупным заказом стало строительство мостового перехода через реку Тихая Сосна в Алексеевском горокруге на сумму в 105,5 млн рублей.