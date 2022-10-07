В Белгороде установят новый светофор на проспекте Славы

В Белгороде на перекрёстке проспекта Славы и Гостёнской появится новый светофор. Его установка обойдётся в 2,5 млн рублей. Исполнителя определят 14 октября.
Заявки подаются до 12 октября. Заказчиком выступает Белгорблагоустройство. Установить светофор подрядчик должен не более чем через 30 дней после заключения контракта.
Также от исполнителя требуется предоставить трёхлетнюю гарантию на работу светофора после подписания актов приёмки. Светофор должен быть со светодиодами, анимацией движения пешеходов, отсчётом времени с голосовым сопровождением.