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В Белгороде установят новый светофор на проспекте Славы

7 октября 09:05
Фото: 1MI
Светофор появится на перекрёстке проспекта Славы и улицы Гостёнской. Подрядчика определят 14 октября, следует из данных, опубликованных на сайте госзакупок.

В Белгороде на перекрёстке проспекта Славы и Гостёнской появится новый светофор. Его установка обойдётся в 2,5 млн рублей. Исполнителя определят 14 октября.

Заявки подаются до 12 октября. Заказчиком выступает Белгорблагоустройство. Установить светофор подрядчик должен не более чем через 30 дней после заключения контракта.

Также от исполнителя требуется предоставить трёхлетнюю гарантию на работу светофора после подписания актов приёмки. Светофор должен быть со светодиодами, анимацией движения пешеходов, отсчётом времени с голосовым сопровождением.

 

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#Город#Эксклюзив#Новости Белгорода#Белгород#Светофор#Проспект славы#Госзакупки#Наталья Корявых
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