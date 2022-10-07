В Белгороде осталось нанять двух водителей школьных автобусов

Однако возникла проблема с водителями. В этом году ужесточились квалификационные требования. Ранее требовалось только отсутствие судимостей, а теперь нужен и определённый водительский стаж. Работникам в итоге решили поднять зарплату с 25–27 тыс. рублей до 46–48 тыс. рублей.