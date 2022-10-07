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В Белгороде осталось нанять двух водителей школьных автобусов

7 октября 08:40
Фото: администрация Белгорода
Всего месяц назад в городе было 20 вакансий водителей. Работников удалось привлечь благодаря увеличению зарплаты, сообщили в мэрии.

В Белгороде осталось нанять ещё двух водителей школьных автобусов. Всего месяц назад их требовалось 20. Ранее водителям решили повысить зарплату.

Из-за проведения капитального ремонта в школах учеников приходится возить в другие общеобразовательные учреждения. Для этих целей городу выделили 13 школьных автобусов дополнительно.

Однако возникла проблема с водителями. В этом году ужесточились квалификационные требования. Ранее требовалось только отсутствие судимостей, а теперь нужен и определённый водительский стаж. Работникам в итоге решили поднять зарплату с 25–27 тыс. рублей до 46–48 тыс. рублей.

 

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#Общество#Новости Белгорода#Белгород#Школьные автобусы#Водители#Капремонт школ#Наталья Корявых
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