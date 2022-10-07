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В Белгороде на перекрёстке Пушкина и Преображенской установят светофоры

7 октября 08:50
Фото: 1MI
На работы потратят 2,4 млн рублей, следует из данных сайта госзакупок.

Заявки подаются до 12 октября, подрядчика определят спустя два дня с указанной даты. Заказчиком выступает Белгорблагоустройство. Выполнить работы исполнитель должен не позже чем через месяц после заключения контракта.

Согласно техническому заданию, светофор должен быть оборудован светодиодами, показывать анимацию движения пешеходов. Также должен быть отсчёт времени с голосовым сопровождением.

Напомним, в Белгороде установят другой светофор на пересечении проспекта Славы и Гостёнской. На работы выделили 2,5 млн рублей. 

 

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#Город#Новости Белгорода#Эксклюзив#Белгород#Новый светофор#Госзакупки#Улица преображенская#Улица Пушкина#Наталья Корявых
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