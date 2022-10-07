В агропромышленном комбинате «Бирюченский» сменился гендиректор

Генеральным директором АО «АПК „Бирюченский“» стал Миляев Игорь Викторович. Эту должность он занимает с 6 октября. Виктор Миляев владеет 0,14% доли в УК компании.
Известно, что до назначения он был исполнительным директором агрокомбината. На сайте администрации Красногвардейского района указано, что Игорь Миляев является зампредседателя муниципального совета.
До него гендиректором комбината с момента основания был Миляев Виктор Емельянович. У него остаётся 25,66% доли в УК компании.
АО «Агропромышленный комбинат „Бирюченский“» работает в Красногвардейском районе с 2002 года. По итогам минувшего года выручка компании составила 614,5 млн рублей, а чистая прибыль — 44 млн рублей.
Основным видом деятельности комбината указано смешанное сельское хозяйство. Среди дополнительных — выращивание зерновых, зернобобовых и масличных культур, сахарной свёклы.