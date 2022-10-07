Bel.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

«Слово» на историческом здании в Белгороде станет частью новой вывески кафе

7 октября 13:03
Фото: телеграм-канал мэра Белгорода
Администрация решила сохранить вывеску на Гражданском проспекте, 53 после открытия кафе. Ранее об этом просили горожане, написал мэр Антон Иванов в своём телеграм-канале.

Вывеска «Слово» останется на доме № 53 по Гражданскому проспекту. Сохранить её просили горожане. Они опасались, что её уберут после открытия в помещении нового кафе.

На градостроительном совете инвесторы проекта представили его визуализацию. Историческая надпись сохранится, а рядом появится название кафе.

Оставить «Слово» белгородцы просили для того, чтобы сохранить частичку истории города. В советское время одноимённый магазин был визитной карточкой Белгорода. Кафе в здании планируют открыть в 2023 году.

Читайте также:
В Белгороде на фасаде дома на Гражданском проспекте сохранят «Слово»
#Город#Новости Белгорода#Белгород#Старое здание#Вывеска#Слово#Наталья Корявых
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18