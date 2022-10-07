«Слово» на историческом здании в Белгороде станет частью новой вывески кафе

Вывеска «Слово» останется на доме № 53 по Гражданскому проспекту. Сохранить её просили горожане. Они опасались, что её уберут после открытия в помещении нового кафе.
На градостроительном совете инвесторы проекта представили его визуализацию. Историческая надпись сохранится, а рядом появится название кафе.
Оставить «Слово» белгородцы просили для того, чтобы сохранить частичку истории города. В советское время одноимённый магазин был визитной карточкой Белгорода. Кафе в здании планируют открыть в 2023 году.