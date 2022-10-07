Семьи мобилизованных белгородцев смогут платить за ТВ и интернет меньше

Первым в России решил поддержать семьи мобилизованных мужчин интернет-провайдер из Белгорода. Для родственников станет доступен тариф «Своих не бросаем» за 50 рублей в месяц, который обеспечит выход в интернет и просмотр телеканалов. Экономия от использования специального тарифного плана для родных мобилизованных составит больше 5000 рублей в год.