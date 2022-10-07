Семьи мобилизованных белгородцев смогут платить за ТВ и интернет меньше

Первым в России решил поддержать семьи мобилизованных мужчин интернет-провайдер из Белгорода. Для родственников станет доступен тариф «Своих не бросаем» за 50 рублей в месяц, который обеспечит выход в интернет и просмотр телеканалов. Экономия от использования специального тарифного плана для родных мобилизованных составит больше 5000 рублей в год.
Что касается представителей отрасли, сотрудники операторов связи, которые отвечают требованиям Минцифры России, имеют право на отсрочку от мобилизации. На рабочих местах остаются мужчины с высшим профессиональным образованием, которые участвуют в обеспечении устойчивости, безопасности и целостности функционирования средств и линий связи.
Помним, что, оставляя в тылу связистов, защищать Отечество идут сыновья, братья, мужья, отцы семей, которые пользуются нашими услугами. Считаю необходимым поддержать их родных. Мы запустили специальный тариф для семей мобилизованных.
Дмитрий Романенко, руководитель белгородского оператора связи «Региональные ТелеСистемы»
Представитель интернет-провайдера отмечает, что в период мобилизации важна поддержка семей, чьи мужчины были призваны отдавать долг Родине. Меры социальной поддержки активно принимаются со стороны государства в целом по стране и конкретно в Белгородской области.
Принять посильное участие в подобных инициативах может и частный бизнес. Поэтому региональный оператор связи предлагает присоединиться коллег по отрасли и ввести специальные тарифные планы для семей лиц, призванных на военную службу по мобилизации.
На призыв откликнулся интернет-провайдер из Старого Оскола. Организация присоединилась к акции и решила, что семьи, где сын, муж или отец были призваны в рамках частичной мобилизации, будут пользоваться услугами компании бесплатно.