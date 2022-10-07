С сотрудников психдиспансера в Белгороде собирают деньги на аптечки военным

Впрочем, в психдиспансере сообщили «Открытому Белгороду», что приказа не было — только инициатива самих работников. В медучреждении добавили, что речи о принуждении сдать деньги не шло и что с отчётом о потраченных средствах можно ознакомиться в профкоме больницы.