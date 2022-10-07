С сотрудников психдиспансера в Белгороде собирают деньги на аптечки военным

На странице губернатора в соцсети появилась жалоба от белгородки с ником Emma Geller. Женщина интересовалась, почему с работников психдиспансера собирают деньги на аптечки военнослужащим.
Хотелось бы узнать, на каком основании с сотрудников Белгородской областной психоневрологической больницы собирают деньги для аптечек? Это что за приказ? Он реально существует? Нас никто не ознакомил! Мы сдадим и по 5 тысяч для наших солдат, но этот сбор явно не для наших ребят.
Emma Geller
Белгородка добавила к обращению скриншот из переписки. В сообщении указывалось, что в срочном порядке нужно сдать по 500 рублей, в том числе это касается отпускников и сотрудников, находящихся на больничном. Причём требование аргументировалось якобы распоряжением регионального минздрава.
Впрочем, в психдиспансере сообщили «Открытому Белгороду», что приказа не было — только инициатива самих работников. В медучреждении добавили, что речи о принуждении сдать деньги не шло и что с отчётом о потраченных средствах можно ознакомиться в профкоме больницы.