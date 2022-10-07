РЭО: В Архангельской области появятся три объекта по обращению с ТКО

Он также добавил, что проектная документация на объекты разработана, получено и заключение госэкспертизы на первый объект, строительство которого начнется уже в текущем году. Ожидается, что концессионер начнет строить два оставшихся объекта в первом квартале 2023 года. “Благодаря созданию трех объектов удастся полностью достичь показателей Федерального проекта “Комплексная система обращения с ТКО в регионе” задолго до 2030 года, - подчеркнул глава РЭО. - Уже к 2024 году 100% твердых коммунальных отходов будут сортировать и свыше 50% – перерабатывать”.