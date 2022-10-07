РЭО: В Архангельской области появятся три объекта по обращению с ТКО

Генеральный директор ППК “Российский экологический оператор” Денис Буцаев и губернатор региона Александр Цыбульский поговорили о строительстве перспективных объектов и развитии инфраструктуры обращения с ТКО в области.
“Важно применять комплексный подход к созданию новой, современной и экологически безопасной системы обращения с ТКО в регионе. Обсудили с Александром Витальевичем реализацию планов по созданию опорных объектов по обращению с ТКО на территории Архангельской области”, – отметил Денис Буцаев. Об этом пишет 360tv.ru.
Он также добавил, что проектная документация на объекты разработана, получено и заключение госэкспертизы на первый объект, строительство которого начнется уже в текущем году. Ожидается, что концессионер начнет строить два оставшихся объекта в первом квартале 2023 года. “Благодаря созданию трех объектов удастся полностью достичь показателей Федерального проекта “Комплексная система обращения с ТКО в регионе” задолго до 2030 года, - подчеркнул глава РЭО. - Уже к 2024 году 100% твердых коммунальных отходов будут сортировать и свыше 50% – перерабатывать”.
В июне этого года РЭО и Архангельская область подписали соглашение, цель которого – сформировать комплексную систему обращения с твердыми коммунальными отходами. В отношении всех объектов заключили концессионные соглашения. В общей сложности мощность объектов превысит 400 тыс. тонн. Размер инвестиций составляет более чем 7 млрд руб. Создание объектов обращения с ТКО в Архангельской области будет профинансировано за счет средств Федерального проекта “Комплексная система обращения с твердыми коммунальными отходами”.
В ходе встречи сторон были также затронуты темы создания в регионе комплексной системы обращения со строительным мусором. Российский экологический оператор окажет правительству Архангельской области в создании данной системы помощь методического и организационного характера.
В рамках своего приезда глава РЭО также побывал на полигоне захоронения ТКО, который заполнен на 85%. Полигон рекультивируют не позже 2024 года – после создания комплексных объектов. РЭО готов оказать практическую помощь в проектировании и реализации проекта рекультивации.