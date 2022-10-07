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Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных

7 октября, 17:08
Согласно новому закону, отсрочку по кредитам предоставят участникам СВО и их семьям, сообщили в мэрии Белгорода.

Президент Владимир Путин подписал закон о кредитных каникулах для мобилизованных. Отсрочки по кредитам действуют для добровольцев и контрактников.

Согласно новому закону, кредитные каникулы предоставят участникам спецоперации и их семьям. Документ уже опубликован на портале правовой информации.

Во время действия льготного периода заёмщики вправе приостановить исполнение обязательств на любой срок. При этом он не должен превышать период военной службы. Также можно уменьшить размер платежей. Важно, чтобы кредиты были до дня мобилизации или заключения контракта.

Напомним, кредитные каникулы мобилизованным рекомендовал давать ЦБ. В регуляторе предложили не взыскивать с попавших под мобилизацию граждан просрочки по кредитам и не выселять их из ипотечного жилья.

 

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