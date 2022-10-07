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Поезда здоровья в Белгородской области будут ездить почти до конца октября

7 октября 11:39
Фото: 1MI
Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. Расписание появится на страницах губернатора в соцсетях.

Во время прямой линии к главе региона Вячеславу Гладкову обратилась жительница региона Ирина. Она сообщила, что нигде нет информации о графике передвижения поездов здоровья.

Его уже отменили?
Ирина

Гладков ответил, что поезда здоровья не отменили. Они работают практически до конца октября.

Зимой, конечно, он работать не будет, потому что будет холодно и проводить осмотры на улице практически невозможно. Весной поезда здоровья, как и в этом году, поедут по сёлам, хуторам, районам для того, чтобы доступность медицины была не на словах, а на деле.
Вячеслав Гладков

Губернатор также добавил, что оставшееся расписание поездов здоровья он разместит на своих страницах в соцсетях.

Напомним, в Белгороде поездов здоровья не будет. Их покупали для того, чтобы посетить удалённые сёла.

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#Кристина Семенчук#Общество#Губернатор#Белгородская область#Поезд здоровья#Медосмотр#Гладков
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