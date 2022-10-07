На торги выставят имущество банкрота-автохолдинга «Гема»

Кроме этого, на торгах будет продаваться часть помещений в бизнес-парке «Касаткина», в Москве на улице Касаткина. В имущественный комплекс с наземным паркингом входит четыре нежилых здания общей площадью 20 тыс. кв. м, две обособленные части зданий площадью 6 тыс. кв. м, а также два встроенных нежилых помещения общей