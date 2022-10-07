На стройке в Новой жизни в Белгороде пострадали рабочие

Ранее сообщалось, что в Белгороде с крыши сорвался стропальщик, вместе с ним упали строительные материалы. Мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии. А в августе в Ровеньках в ходе замены насоса в канализационной системе погибли трое рабочих.