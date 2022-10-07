На стройке в Новой жизни в Белгороде пострадали рабочие

7 октября в Белгороде произошло ЧП в микрорайоне Новая жизнь. Как сообщают источники, на строительной площадке сложились леса, в результате серьёзно пострадали рабочие.
Официального подтверждения и комментариев по ситуации не было.
Дополнение. «Дирекция ЮЗР» подтвердила телеграм-каналу факт происшествия. По словам застройщика, пострадавшим рабочим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Проводится служебная проверка.
Ранее сообщалось, что в Белгороде с крыши сорвался стропальщик, вместе с ним упали строительные материалы. Мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии. А в августе в Ровеньках в ходе замены насоса в канализационной системе погибли трое рабочих.