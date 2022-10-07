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На стройке в Новой жизни в Белгороде пострадали рабочие

7 октября 11:44
Фото: телеграм-канал «Белгород № 1. Люди»
По информации телеграм-канала «Белгород № 1», на площадке сложились леса. Фото с места происшествия появились в Сети.

7 октября в Белгороде произошло ЧП в микрорайоне Новая жизнь. Как сообщают источники, на строительной площадке сложились леса, в результате серьёзно пострадали рабочие.

Фото: телеграм-канал «Белгород № 1. Люди»

Официального подтверждения и комментариев по ситуации не было.

Дополнение. «Дирекция ЮЗР» подтвердила телеграм-каналу факт происшествия. По словам застройщика, пострадавшим рабочим оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Проводится служебная проверка. 

Ранее сообщалось, что в Белгороде с крыши сорвался стропальщик, вместе с ним упали строительные материалы. Мужчину госпитализировали в тяжёлом состоянии. А в августе в Ровеньках в ходе замены насоса в канализационной системе погибли трое рабочих.

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#Инна Рогова#Происшествия#Новости Белгорода#Белгород#Новая жизнь#Стройка#Рабочий
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