На самокате и гироскутере нельзя будет ездить быстрее 25 км/ч

В России решили изменить ПДД, касающиеся средств индивидуальной мобильности, в частности, электросамокатов и гироскутеров. Соответствующие изменения уже утвердили в российском правительстве.
Теперь владельцам СИМ запрещено ездить быстрее 25 км/ч. Заезжать на тротуар можно только в том случае, если транспорт весит не более 35 кг. Приоритет при этом всё равно остаётся за пешеходами.
Переходить дорогу владельцам такого транспорта можно только спешившись. Проехать по правому краю проезжей части разрешили лишь на дорогах с максимально разрешенной скоростью до 60 км/ч.
Также выезжать на дорогу разрешено только лицам старше 14 лет, а сам электросамокат должен иметь тормозную систему и фары красного и белого цвета. Для СИМов на дорогах установят специальные знаки.
В Белгородской области уже поднимали вопрос регулирования движения электросамокатов. На это обратил внимание начальник отделения экзаменационной работы МРЭО ГИБДД УМВД по региону Вячеслав Третьяков. Правоохранитель как раз утверждал, что на федеральном уровне в сентябре-октябре определят, что такое «электросамокат» и к какому виду транспорта его отнести.