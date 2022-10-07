На самокате и гироскутере нельзя будет ездить быстрее 25 км/ч

В Белгородской области уже поднимали вопрос регулирования движения электросамокатов. На это обратил внимание начальник отделения экзаменационной работы МРЭО ГИБДД УМВД по региону Вячеслав Третьяков. Правоохранитель как раз утверждал, что на федеральном уровне в сентябре-октябре определят, что такое «электросамокат» и к какому виду транспорта его отнести.