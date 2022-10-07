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На фабрике диаграммных бумаг в Белгороде сменился гендиректор

7 октября 04:12
Фото: chartpaperexpert.com
Должность занял Денис Ковальчук, следует из данных «СПАРК-Интерфакс». До него гендиректором была Лариса Ковальчук.

Денис Ковальчук стал генеральным директором ЗАО «Фабрика диаграммных бумаг». В этой должности он работает с 4 октября.

Примечательно, что Денис Ковальчук уже руководил компанией с 2004 по февраль 2018 гг. После этого до 3 октября 2022 года гендиректором фабрики являлась Лариса Ковальчук.

ЗАО «Фабрика диаграммных бумаг» работает в Белгороде с 2002 года. По итогам минувшего года выручка компании составила почти 356 млн рублей, а чистая прибыль — 32,8 млн рублей.

Фабрика занимается производством бумаги и картона. В числе дополнительных видов деятельности указаны производство бумажных изделий хозяйственно-бытового и санитарно-гигиенического назначения, фармацевтических субстанций, лекарственных препаратов и материалов, применяемых в медицинских целях, а также прочие виды полиграфической деятельности.

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