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На 20 губернаторских стипендий претендуют 80 молодых белгородцев

7 октября 09:31
Фото: министерство по делам молодёжи
Молодые люди завершили очную защиту проектов конкурса на соискание стипендии губернатора. Комиссия будет выбирать из 80 человек, сообщили в региональном министерстве по делам молодёжи.

В регионе выберут 20 человек, которые станут получателями стипендии губернатора. Молодые люди очно защитили проекты конкурса на соискание стипендии. Всего они представили 80 проектов.

Комиссия определит победителей в течение трёх дней. Белгородцы представили уже реализованные идеи и те, которые находятся в процессе реализации.

Студент БГТУ им. Шухова, например, предложил организовать межвузовский студенческий фестиваль «ВМЕСТЕ». Его суть заключается в социализации студенческой молодёжи с территорий, которые вошли в состав РФ. Также молодые люди предлагали проекты, связанные с искусством, в частности, с кино и музыкой.

 

Фото: министерство по делам молодёжи
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#Общество#Губернаторская стипендия#Конкурс#Защита проектов#Министерство по делам молодёжи#Наталья Корявых
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