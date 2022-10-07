На 20 губернаторских стипендий претендуют 80 молодых белгородцев

В регионе выберут 20 человек, которые станут получателями стипендии губернатора. Молодые люди очно защитили проекты конкурса на соискание стипендии. Всего они представили 80 проектов.
Комиссия определит победителей в течение трёх дней. Белгородцы представили уже реализованные идеи и те, которые находятся в процессе реализации.
Студент БГТУ им. Шухова, например, предложил организовать межвузовский студенческий фестиваль «ВМЕСТЕ». Его суть заключается в социализации студенческой молодёжи с территорий, которые вошли в состав РФ. Также молодые люди предлагали проекты, связанные с искусством, в частности, с кино и музыкой.