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Металлоинвест подтвердил позиции в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса

7 октября, 17:51
Металлоинвест вошёл в топ лучших российских компаний согласно третьему национальному Антикоррупционному рейтингу российского бизнеса Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Компания получила наивысший балл 100% и рейтинг класса А1. Он присуждается организациям с максимально высоким уровнем противодействия коррупции и минимальным уровнем связанных с ней рисков.

Эксперты РСПП высоко оценили постановку антикоррупционного управления в Металлоинвесте. В Компании четко регламентированы и исполняются стандарты договорной работы, осуществления закупок, платежного процесса, рассмотрения в качестве поставщика, порядок подбора, приема, обеспечения деятельности и адаптации новых работников. Руководство Компании участвует в форумах, делится лучшими практиками.

Кроме того, Металлоинвест успешно прошел независимую оценку по процедуре Общественного подтверждения, которая предполагает гораздо более глубокую оценку полноты и эффективности антикоррупционных мер, принимаемых Компанией.

РСПП формирует отечественный рейтинг компаний с эффективной антикоррупционной политикой третий год подряд. Цель Рейтинга – оценить практику эффективного преодоления коррупционных угроз, а также готовность публичного раскрытия информации об управлении противодействием коррупции. Существенной характеристикой методологии Рейтинга является использование прозрачных, корректных, однозначно понимаемых критериев, обеспечивающих их полную сопоставимость с положениями международного стандарта ISO 37001:2016.

В этом году анализ и оценка показателей управления противодействием коррупции проведены в 66 крупнейших компаниях страны.

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#Экономика#Белгородская область#Металлоинвест#Рейтинг#Антикоррупционный комитет
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