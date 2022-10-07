Металлоинвест подтвердил позиции в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса

РСПП формирует отечественный рейтинг компаний с эффективной антикоррупционной политикой третий год подряд. Цель Рейтинга – оценить практику эффективного преодоления коррупционных угроз, а также готовность публичного раскрытия информации об управлении противодействием коррупции. Существенной характеристикой методологии Рейтинга является использование прозрачных, корректных, однозначно понимаемых критериев, обеспечивающих их полную сопоставимость с положениями международного стандарта ISO 37001:2016.