Металлоинвест подтвердил позиции в Антикоррупционном рейтинге российского бизнеса

Компания получила наивысший балл 100% и рейтинг класса А1. Он присуждается организациям с максимально высоким уровнем противодействия коррупции и минимальным уровнем связанных с ней рисков.
Эксперты РСПП высоко оценили постановку антикоррупционного управления в Металлоинвесте. В Компании четко регламентированы и исполняются стандарты договорной работы, осуществления закупок, платежного процесса, рассмотрения в качестве поставщика, порядок подбора, приема, обеспечения деятельности и адаптации новых работников. Руководство Компании участвует в форумах, делится лучшими практиками.
Кроме того, Металлоинвест успешно прошел независимую оценку по процедуре Общественного подтверждения, которая предполагает гораздо более глубокую оценку полноты и эффективности антикоррупционных мер, принимаемых Компанией.
РСПП формирует отечественный рейтинг компаний с эффективной антикоррупционной политикой третий год подряд. Цель Рейтинга – оценить практику эффективного преодоления коррупционных угроз, а также готовность публичного раскрытия информации об управлении противодействием коррупции. Существенной характеристикой методологии Рейтинга является использование прозрачных, корректных, однозначно понимаемых критериев, обеспечивающих их полную сопоставимость с положениями международного стандарта ISO 37001:2016.
В этом году анализ и оценка показателей управления противодействием коррупции проведены в 66 крупнейших компаниях страны.