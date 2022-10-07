Кто ремонтировал дороги в Белгородской области

Белгородскую область нередко хвалят за качество дорог. Как заявили журналистам «Бел.Ру» в областном правительстве, с начала 2022 года в Белгородской области привели в порядок 39 автомобильных дорог регионального и муниципального значения в 15 районах. На работы направили свыше 4,68 млрд рублей, из которых 3,1 млрд рублей — из регионального бюджета, а 1,4 млрд рублей — федерального.
Мы проанализировали, с кем и на какие суммы заключали белгородские власти контракты на строительство и ремонт дорог в регионе. При написании материала редакция рассматривала только контракты стоимостью свыше 50 млн рублей.
Общая сумма этих госконтрактов превысила 1,59 млрд рублей.
Управление капитального строительства Губкинского горокруга заключило с МУП «Автодор» госконтракт на ремонт дорог в Губкине на 189,8 млн рублей.
По данным «Маркера», часть документов контракта недоступна для поиска, поставщик — унитарное предприятие. Сами торги проходили без снижения стоимости, а организация была единственным участником. Также система отмечает, что за 2022 год с компанией заключили два договора.
Как заявляет «СПАРК-Интерфакс», МУП «Автодор» зарегистрировано в 2008 году. Директором организации является Михаил Каменев (в документах закупки отмечается, что директором компании является некий В. А. Адамов).
За 2021 год компания выручила от продажи свыше 775,7 млн рублей, а чистые активы превысили 369,6 млн рублей. При этом чистая прибыль составила лишь 4 тысячи рублей. Почему так вышло при 37 заключённых госконтрактах в 2021 году — вопрос открытый.
Упрдортранс Белгородской области заключил контракт с ЗАО «Ровеньской дорожник» на 184,9 млн рублей на ремонт автомобильной дороги протяжённостью 9,5 км («Белгород-Новый Оскол-Советское-Айдар»-Харьковское-Масловка, Ровеньского района).
«Маркер» отмечает, что контракт был расторгнут по соглашению сторон, а организация была на торгах единственным участником. С организацией в 2022 году заключили пять госконтрактов.
Также с ЗАО «Ровеньской дорожник» заключили контракт на 107,4 млн рублей на ремонт дороги протяжённостью 5,7 км («Большие Липяги — Долгое — Ромахово» — Дегтярное — Гамаюнов, Вейделевского района).
Как оказалось, торги проходили без снижения, организация была единственным участником.
ЗАО «Ровеньской дорожник», судя по данным «СПАРКа», зарегистрировано в 2022 году в посёлке Ровеньки Белгородской области. Гендиректором является Сергей Тарасенко. За 2021 год организация выручила от продажи 533,1 млн рублей, чистая прибыль составила 21,4 млн рублей, а чистые активы — 226,3 млн рублей.
На ремонт дороги Ульяновка-Погромец-Коновалово протяжённостью 9,87 км упрдортранс региона заключил контракт с ООО «БизнесСтрой». На работы выделили 164,7 млн рублей.
Торги проводились без снижения, компания была единственным участником, часть документов контракта недоступна для поиска.
За 2021 год ООО «БизнесСтрой» получило выручку в 469,8 млн рублей, чистая прибыль превысила 30,7 млн рублей, а чистые активы — 159,2 млн рублей. Руководителем организации является Александр Кузнецов. Компанию зарегистрировали в 2013 году в селе Таврово Белгородской области.
На ремонт дорог в Старом Осколе управление капительного строительства горокруга выделило 158,8 млн рублей. Контракт заключили с ООО «Белдорстрой».
Также управление капстроительства Старооскольского горокруга заключило с организацией контракт на 67,2 млн рублей. Подписало договор с компанией и управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области. Сумма составила 54,2 млн рублей.
По данным "Маркера", часть документов недоступна для поиска, торги проводились без снижения, а компания была единственным участником.
За 2021 год компания «Белдорстрой» выручила от продажи 3,9 млрд рублей, чистая прибыль превысила 3,8 млн рублей, а чистые активы — 203,5 млн рублей. Руководителем организации является Николай Степашов.
Организация заключила госконтракт с упрдортрансом региона на 129 млн рублей. На эти деньги компания должна привести в порядок участок дороги (Валуйки-Уразово-Логачёвка) протяжённостью 6,1 км.
Также управление социального строительства Яковлевского горокруга и отдел капстроительства администрации Красногвардейского района заключили контракты с ООО «Белгороддорстрой» на 59 млн рублей и 52 млн рублей соответственно.
Уже по традиции организация была единственным участником торгов, а они проходили без снижения максимальной стоимости. Контракт на ремонт дороги в Красногвардейском районе позже был расторгнут по соглашению сторон.
Гендиректором и бенефициаром ООО «Белгороддорстрой» является Мадат Дарчинян. За 2021 год выручка от продажи превысила 3,99 млрд рублей, чистая прибыль — 471 млн рублей, а чистые активы — 806 млн рублей.
Основными заказчиками в 2021 году выступили Упрдортранс Белгородской области и управление капстроительства мэрии Белгорода. Известно, что за 2022 год организация заключила уже 158 госконтрактов.
Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области заключило с ООО «БелЗНАК» два госконтракта на 102,5 млн рублей и 74,6 млн рублей.
На эти деньги организация должна привести в порядок участок дороги Грайворон-Илёк-Пеньковка»-Теребрено-Староселье протяжённостью 5,31 км, а также отрезок трассы Прелестное-Кострома-Весёлый длинной 4,24 км.
Судя по данным «Маркера», один из контрактов был заключён напрямую, а затем расторгнут по соглашению сторон. При проведении аукциона на заключение второго контракта торги проходили без снижения, а компания была единственным участником.
Гендиректором и бенефициаром ООО «БелЗНАК» является Дмитрий Кабалин. За 2021 год выручка от продажи составила 2,97 млрд рублей, чистая прибыль — 133 млн рублей, а чистые активы — 429 млн рублей. Компания была образована в 2007 году в посёлке Пролетарский Ракитянского района.
Основными заказчиками в 2021 году стали ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» и упрдортранс Белгородской области. С последним за все годы компания заключила уже 123 контракта на общую сумму свыше 6,3 млрд рублей.
С ООО «Белмаг» упрдортранс Белгородской области заключил два госконтракта на общую сумму 143,15 млн рублей. Так, один из контрактов на участок дороги протяжённостью 3,2 км (Скородное-Кочки) оценили в 77,5 млн рублей. А вот отрезок дороги Короча-Губкин-граница Курской области-Ольховатка протяжённостью 3 км приведут в порядок за 65,5 млн рублей.
Организация была единственным участникам на торгах, а они проходили без снижения.
За 2021 год компания получила выручку от продажи в 753 млн рублей, чистая прибыль составила 39,3 млн рублей, а чистые активы превысили 110,9 млн рублей.
Руководителем организации является Олег Соловьев. Саму компанию зарегистрировали в Белгороде в 1998 году.
Крупнейшим заказчиком у организации является упрдортранс Белгородской области. Сумма 44 заключенных контрактов составила 3,4 млрд рублей. За 2022 год ООО «Белмаг» успело заключить 31 контракт на сумму свыше 1,4 млрд рублей.
Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области заключило госконтракт с ООО «Герба» на ремонт участка дороги Шебекино-Муром-Середа протяжённостью 3,031 км. Работы должны были выполнить за 60,9 млн рублей.
Контракт был заключён напрямую, а документы недоступны для поиска, по крайней мере об этом свидетельствуют данные «Маркера».
Бенефициаром и руководителем организации является Владимир Шляхов. Выручка от продажи составила 538 млн рублей, чистая прибыль — 51 млн рублей, а чистые активы превысили 500 млн рублей.
За последние пять лет организация заключила 70 госконтрактов с упрдортранс Белгородской области. Их сумма составила 2,99 млрд рублей. Также контракты заключали с УКС Шебекинского горокруга (56 контрактов) на сумму 1,2 млрд рублей.
«Маркер» насчитал 33 поставщика, которые занимаются строительством и ремонтом дорог в Белгородской области.
В областном правительстве редакции «Бел.Ру» пояснили, что ремонтные работы на дорогах регионального значения выполняют 13 подрядных организаций: