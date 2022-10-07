Кто ремонтировал дороги в Белгородской области

Белгородскую область нередко хвалят за качество дорог. Как заявили журналистам «Бел.Ру» в областном правительстве, с начала 2022 года в Белгородской области привели в порядок 39 автомобильных дорог регионального и муниципального значения в 15 районах. На работы направили свыше 4,68 млрд рублей, из которых 3,1 млрд рублей — из регионального бюджета, а 1,4 млрд рублей — федерального.