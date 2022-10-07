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Кто ремонтировал дороги в Белгородской области

7 октября 10:05
Фото: 1MI
С кем и на какие суммы заключали белгородские власти заключали контракты на строительство и ремонт дорог в регионе — в материале «Бел.Ру».

Белгородскую область нередко хвалят за качество дорог. Как заявили журналистам «Бел.Ру» в областном правительстве, с начала 2022 года в Белгородской области привели в порядок 39 автомобильных дорог регионального и муниципального значения в 15 районах. На работы направили свыше 4,68 млрд рублей, из которых 3,1 млрд рублей — из регионального бюджета, а 1,4 млрд рублей — федерального.

Мы проанализировали, с кем и на какие суммы заключали белгородские власти контракты на строительство и ремонт дорог в регионе. При написании материала редакция рассматривала только контракты стоимостью свыше 50 млн рублей.

Самые дорогие:

  • 189,8 млн рублей — МУП «Автодор»,
  • 184,9 млн рублей — ЗАО «Ровеньской дорожник»,
  • 164,7 млн рублей — ООО «БизнесСтрой»,
  • 158,8 млн рублей — ООО «Белдорстрой»,
  • 129,1 млн рублей — ООО «Белгороддорстрой»,
  • 107,4 млн рублей — ЗАО «Ровеньской дорожник»,
  • 102,5 млн рублей — ООО «БелЗНАК»,
  • 77,5 млн рублей — ООО «Белмаг»,
  • 67,2 млн рублей — ООО «Белдорстрой»,
  • 65,5 млн рублей — ООО «Белмаг»,
  • 60,9 млн рублей — ООО «Герба»,
  • 59 млн рублей — ООО «Белгороддорстрой»,
  • 54,2 млн рублей — ООО «Белдорстрой»,
  • 52 млн рублей — ООО «Белгороддорстрой»,
  • 50,6 млн рублей — ООО «Белдорстрой».

Общая сумма этих госконтрактов превысила 1,59 млрд рублей.

Фото: 1MI

МУП «Автодор»

Управление капитального строительства Губкинского горокруга заключило с МУП «Автодор» госконтракт на ремонт дорог в Губкине на 189,8 млн рублей.

По данным «Маркера», часть документов контракта недоступна для поиска, поставщик — унитарное предприятие. Сами торги проходили без снижения стоимости, а организация была единственным участником. Также система отмечает, что за 2022 год с компанией заключили два договора.

Как заявляет «СПАРК-Интерфакс», МУП «Автодор» зарегистрировано в 2008 году. Директором организации является Михаил Каменев (в документах закупки отмечается, что директором компании является некий В. А. Адамов).

За 2021 год компания выручила от продажи свыше 775,7 млн рублей, а чистые активы превысили 369,6 млн рублей. При этом чистая прибыль составила лишь 4 тысячи рублей. Почему так вышло при 37 заключённых госконтрактах в 2021 году — вопрос открытый.

Фото: 1MI

ЗАО «Ровеньской дорожник»

Упрдортранс Белгородской области заключил контракт с ЗАО «Ровеньской дорожник» на 184,9 млн рублей на ремонт автомобильной дороги протяжённостью 9,5 км («Белгород-Новый Оскол-Советское-Айдар»-Харьковское-Масловка, Ровеньского района).

«Маркер» отмечает, что контракт был расторгнут по соглашению сторон, а организация была на торгах единственным участником. С организацией в 2022 году заключили пять госконтрактов.

Также с ЗАО «Ровеньской дорожник» заключили контракт на 107,4 млн рублей на ремонт дороги протяжённостью 5,7 км («Большие Липяги — Долгое — Ромахово» — Дегтярное — Гамаюнов, Вейделевского района).

Как оказалось, торги проходили без снижения, организация была единственным участником. 

ЗАО «Ровеньской дорожник», судя по данным «СПАРКа», зарегистрировано в 2022 году в посёлке Ровеньки Белгородской области. Гендиректором является Сергей Тарасенко. За 2021 год организация выручила от продажи 533,1 млн рублей, чистая прибыль составила 21,4 млн рублей, а чистые активы — 226,3 млн рублей.

ООО «БизнесСтрой»

На ремонт дороги Ульяновка-Погромец-Коновалово протяжённостью 9,87 км упрдортранс региона заключил контракт с ООО «БизнесСтрой». На работы выделили 164,7 млн рублей.

Торги проводились без снижения, компания была единственным участником, часть документов контракта недоступна для поиска.

Фото: 1MI

За 2021 год ООО «БизнесСтрой» получило выручку в 469,8 млн рублей, чистая прибыль превысила 30,7 млн рублей, а чистые активы — 159,2 млн рублей. Руководителем организации является Александр Кузнецов. Компанию зарегистрировали в 2013 году в селе Таврово Белгородской области.

ООО «Белдорстрой»

На ремонт дорог в Старом Осколе управление капительного строительства горокруга выделило 158,8 млн рублей. Контракт заключили с ООО «Белдорстрой».

Также управление капстроительства Старооскольского горокруга заключило с организацией контракт на 67,2 млн рублей. Подписало договор с компанией и управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области. Сумма составила 54,2 млн рублей.

По данным "Маркера", часть документов недоступна для поиска, торги проводились без снижения, а компания была единственным участником.

За 2021 год компания «Белдорстрой» выручила от продажи 3,9 млрд рублей, чистая прибыль превысила 3,8 млн рублей, а чистые активы — 203,5 млн рублей. Руководителем организации является Николай Степашов.

ООО «Белгороддорстрой»

Организация заключила госконтракт с упрдортрансом региона на 129 млн рублей. На эти деньги компания должна привести в порядок участок дороги (Валуйки-Уразово-Логачёвка) протяжённостью 6,1 км.

Также управление социального строительства Яковлевского горокруга и отдел капстроительства администрации Красногвардейского района заключили контракты с ООО «Белгороддорстрой» на 59 млн рублей и 52 млн рублей соответственно.

Уже по традиции организация была единственным участником торгов, а они проходили без снижения максимальной стоимости. Контракт на ремонт дороги в Красногвардейском районе позже был расторгнут по соглашению сторон.

Гендиректором и бенефициаром ООО «Белгороддорстрой» является Мадат Дарчинян. За 2021 год выручка от продажи превысила 3,99 млрд рублей, чистая прибыль — 471 млн рублей, а чистые активы — 806 млн рублей.

Фото: 1MI

Основными заказчиками в 2021 году выступили Упрдортранс Белгородской области и управление капстроительства мэрии Белгорода. Известно, что за 2022 год организация заключила уже 158 госконтрактов.

Фото: 1MI

ООО «БелЗНАК»

Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области заключило с ООО «БелЗНАК» два госконтракта на 102,5 млн рублей и 74,6 млн рублей.

На эти деньги организация должна привести в порядок участок дороги Грайворон-Илёк-Пеньковка»-Теребрено-Староселье протяжённостью 5,31 км, а также отрезок трассы Прелестное-Кострома-Весёлый длинной 4,24 км.

Судя по данным «Маркера», один из контрактов был заключён напрямую, а затем расторгнут по соглашению сторон. При проведении аукциона на заключение второго контракта торги проходили без снижения, а компания была единственным участником.

Гендиректором и бенефициаром ООО «БелЗНАК» является Дмитрий Кабалин. За 2021 год выручка от продажи составила 2,97 млрд рублей, чистая прибыль — 133 млн рублей, а чистые активы — 429 млн рублей. Компания была образована в 2007 году в посёлке Пролетарский Ракитянского района.

Основными заказчиками в 2021 году стали ГКУ РК «Служба автомобильных дорог Республики Крым» и упрдортранс Белгородской области. С последним за все годы компания заключила уже 123 контракта на общую сумму свыше 6,3 млрд рублей.

ООО «Белмаг»

С ООО «Белмаг» упрдортранс Белгородской области заключил два госконтракта на общую сумму 143,15 млн рублей. Так, один из контрактов на участок дороги протяжённостью 3,2 км (Скородное-Кочки) оценили в 77,5 млн рублей. А вот отрезок дороги Короча-Губкин-граница Курской области-Ольховатка протяжённостью 3 км приведут в порядок за 65,5 млн рублей.

Организация была единственным участникам на торгах, а они проходили без снижения.

За 2021 год компания получила выручку от продажи в 753 млн рублей, чистая прибыль составила 39,3 млн рублей, а чистые активы превысили 110,9 млн рублей.

Руководителем организации является Олег Соловьев. Саму компанию зарегистрировали в Белгороде в 1998 году.

Крупнейшим заказчиком у организации является упрдортранс Белгородской области. Сумма 44 заключенных контрактов составила 3,4 млрд рублей. За 2022 год ООО «Белмаг» успело заключить 31 контракт на сумму свыше 1,4 млрд рублей.

Фото: 1MI

ООО «Герба»

Управление дорожного хозяйства и транспорта Белгородской области заключило госконтракт с ООО «Герба» на ремонт участка дороги Шебекино-Муром-Середа протяжённостью 3,031 км. Работы должны были выполнить за 60,9 млн рублей.

Контракт был заключён напрямую, а документы недоступны для поиска, по крайней мере об этом свидетельствуют данные «Маркера».

Бенефициаром и руководителем организации является Владимир Шляхов. Выручка от продажи составила 538 млн рублей, чистая прибыль — 51 млн рублей, а чистые активы превысили 500 млн рублей.

За последние пять лет организация заключила 70 госконтрактов с упрдортранс Белгородской области. Их сумма составила 2,99 млрд рублей. Также контракты заключали с УКС Шебекинского горокруга (56 контрактов) на сумму 1,2 млрд рублей.

Фото: 1MI

Самые частые поставщики

«Маркер» насчитал 33 поставщика, которые занимаются строительством и ремонтом дорог в Белгородской области.

Топ-10 основных подрядчиков:

  • ООО «Белгородорстрой» (Белгород) — 49 контрактов,
  • ООО «Белдорстрой» (Белгород) — 20 контрактов,
  • ООО «БСП» (Белгород) — 14 контрактов,
  • ООО «Автодорстрои-подрядчик» (Белгород) — 12 контрактов,
  • ООО «Белзнак» (Ракитянский район) — 9 контрактов,
  • ООО «СК «Белгорстрои» (Белгород) — 7 контрактов,
  • ООО «А-сервис» (Рамонский район) — 5 контрактов,
  • ООО «БИС» (Прохоровский район) — 5 контрактов,
  • ЗАО «Ровеньской дорожник» (Ровеньский район) — 5 контрактов,
  • ООО «Герба» (Шебекинский горокруг) — 5 контрактов.

В областном правительстве редакции «Бел.Ру» пояснили, что ремонтные работы на дорогах регионального значения выполняют 13 подрядных организаций:

  • ООО «Белгородорстрой»,
  • ООО «БелЗНАК»,
  • ООО «Белдорстрой»,
  • ООО «Белмаг»,
  • ЗАО «Ровеньской дорожник»,
  • ООО «Автодорстрой-Подрядчик»,
  • ООО «Белстройплюс»,
  • ООО «БизнесСтрой»,
  • ООО «Герба»,
  • ООО «Мостдорстрой»,
  • ООО «Линдор»,
  • ОАО «ДСУ № 6»,
  • МУП «Автодор».
#Анастасия Федосеенко#Общество#Эксклюзив#Дороги#Госзакупки#Белгородская область#Дорога#Ремонт
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