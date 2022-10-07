Какие выплаты могут начать получать переселённые жители Белгородской области

В региональном правительстве редакции «Бел.Ру» заявили, что власти разрабатывают меры социальной поддержки жителей приграничных населённых пунктов. Люди были вынуждены покинуть свои дома из-за обстрелов со стороны Украины. В населённых пунктах, где они проживали, 23 марта 2022 года ввели режим чрезвычайной ситуации.
Отметим, что белгородцев разместили в гостиницах области. Их проживание полностью оплачивают областные власти. Так, на социально-бытовое обустройство вынужденных переселенцев и беженцев направили 378,8 млн рублей из резервного фонда правительства Белгородской области.
Однако есть и такие жители приграничных территорий, которые не стали жить в гостинице, а начали снимать жильё самостоятельно. Региональные власти решили помочь им в этом вопросе финансово.
Так, предлагается единовременно выплачивать по 10 тысяч рублей при заключении договора аренды (найма) жилого помещения. Эти выплаты назвали «подъёмными». Предполагается, что деньги получат почти 2,5 тысячи человек. Соответственно, на реализацию выплат направят 25 млн рублей.
Также власти предлагают начать ежемесячно помогать финансово белгородцам, которые переехали из расселённых сёл и снимают жильё по договору аренды (найма) жилого помещения:
В правительстве предполагают, что численность получателей составит порядка 800 семей. По прогнозу, на эти цели потратят 30 млн рублей.
Важно отметить, что вышеуказанные выплаты не будут получать переселённые люди, которые живут в гостиницах. За их проживание и так платит областное правительство. А вот претендовать на получение денег за съём жилья могут семьи, которые арендуют помещение по договору, зарегистрированному в налоговой инспекции.