Какие выплаты могут начать получать переселённые жители Белгородской области

Важно отметить, что вышеуказанные выплаты не будут получать переселённые люди, которые живут в гостиницах. За их проживание и так платит областное правительство. А вот претендовать на получение денег за съём жилья могут семьи, которые арендуют помещение по договору, зарегистрированному в налоговой инспекции.