Главе Губкинского горокруга внесли представление за ситуацию с бездомными животными

Губкинская администрация и курское ООО «Милена» заключили контракт на оказание услуг по обращению с бездомными животными. Как установили в прокуратуре, заказчик фактически не контролировал соблюдение условий договорённости.
Так, губкинцев не предупреждали об отлове животных без хозяев. Вопросы у правоохранителей были и к клеткам, в которых перевозили собак: они не соответствовали требованиям. Более того, были случаи, когда в одной клетке жили двое животных.
Однако администрация не вносила «Милену» в реестр недобросовестных поставщиков. На нарушения обратила внимание местная жительница.
Прокуратура внесла представление главе администрации горокруга. Ведомство проконтролирует его рассмотрение.
Отметим, что «Милена» не раз оказывалась в центре внимания. Ранее в курском приюте напали на белгородских журналиста и зоозащитников. Полиция уголовное дело заводить не стала, но выписала штраф за мелкое хулиганство.