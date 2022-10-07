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Posted 7 октября 2022, 07:38

Published 7 октября 2022, 07:38

Modified 2 октября, 14:27

Updated 2 октября, 14:27

Главе Губкинского горокруга внесли представление за ситуацию с бездомными животными

Главе Губкинского горокруга внесли представление за ситуацию с бездомными животными

7 октября 2022, 07:38
Фото: 1MI.
Сюжет
Прокуратура
Администрация заключила контракт с ООО «Милена», однако после фактически не контролировала условия его соблюдения. Между тем было установлено, что об отлове животных жителей не предупреждали, а клетки для перевозки собак не соответствовали требованиям, сообщает прокуратура.

Губкинская администрация и курское ООО «Милена» заключили контракт на оказание услуг по обращению с бездомными животными. Как установили в прокуратуре, заказчик фактически не контролировал соблюдение условий договорённости.

Так, губкинцев не предупреждали об отлове животных без хозяев. Вопросы у правоохранителей были и к клеткам, в которых перевозили собак: они не соответствовали требованиям. Более того, были случаи, когда в одной клетке жили двое животных.

Однако администрация не вносила «Милену» в реестр недобросовестных поставщиков. На нарушения обратила внимание местная жительница.

Прокуратура внесла представление главе администрации горокруга. Ведомство проконтролирует его рассмотрение.

Отметим, что «Милена» не раз оказывалась в центре внимания. Ранее в курском приюте напали на белгородских журналиста и зоозащитников. Полиция уголовное дело заводить не стала, но выписала штраф за мелкое хулиганство.

#Инна Рогова#Общество#Губкин#Прокуратура#Представление#Бездомные собаки#Отлов
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